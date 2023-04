Moscovo condena dissidente Kara-Murza a 25 anos de prisão – Europa

O tribunal de Moscou condenou o dissidente Vladimir Kara-Murza a 25 anos de prisão. O adversário foi processado, entre outras coisas, acusado de traição por criticar a guerra na Ucrânia e condenado a prisão em uma prisão de segurança máxima, disse a comissão judicial presidida pelo juiz Sergei Podobrigorov em comunicado divulgado pela Interfax. A acusação de traição refere-se à “divulgação consciente de informações falsas sobre as ações das forças armadas russas e cooperação com uma organização indesejada na Rússia”. A defesa do dissidente anunciou que pretende recorrer da sentença. A Rússia será livre, digo a todos. o dissidente gritou no tribunal depois que seu veredicto foi lido. As Nações Unidas pediram sua libertação “imediata”. Um pedido semelhante veio da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, Andrea Sassi.

Após a reunião entre Putin e o ministro da Defesa, Li Changfu, chegou um relatório das negociações de Pequim. Li disse que a China está “pronta para trabalhar com a Rússia para implementar plenamente o consenso alcançado pelos dois chefes de Estado”, Xi Jinping e Vladimir Putin, para “promover ainda mais Comunicação estratégica entre os dois exércitos, coordenação e cooperação multilateral E fazer novas contribuições para manter a segurança e a estabilidade nos níveis global e regional. “Li disse, no relato fornecido por Pequim, que os dois chefes de Estado definiram a ‘direção para o desenvolvimento das relações sino-russas’, enquanto a estratégia geral e a parceria de coordenação na nova era têm se aprofundado constantemente.” Além de, A confiança mútua militar “foi cada vez mais fortalecida e a cooperação produziu resultados frutíferosPutin pediu para transmitir saudações sinceras e votos de felicidades ao presidente Xi Jinping, recordando sua visita à Rússia realizada em março passado com resultados frutíferos. O presidente Xi e eu elaboramos planos e acordos para o desenvolvimento das relações russo-chinesas na nova era e concordamos em fortalecer ainda mais a coordenação estratégica bilateral e aprofundar a cooperação prática nas áreas de economia, cultura e educação. A cooperação militar russo-chinesa “ocupa um lugar importante nas relações entre os dois países”esperando que “os dois lados aprimorem a cooperação em áreas como exercícios conjuntos e intercâmbio profissional. Li está em uma lista de oficiais chineses sancionados pelo Departamento do Tesouro dos EUA por seu recente papel em compras militares da Rússia.

agencia ansa READ A história da Operação Solomon - Il Post A Comissão Europeia está trabalhando em um novo pacote de ajuda que pode chegar a € 75 milhões das reservas de crise da PAC para aliviar a pressão sobre os preços dos grãos nos países vizinhos da Ucrânia. Bruxelas está confiante que a proposta será apresentada nos próximos dias (ANSA)

No terreno, enquanto Putin reiterou do Kremlin que a Rússia tem prioridades claras no uso de suas forças armadas, “em primeiro lugar, na Ucrânia e na proteção de nosso povo no Donbass, em outras novas regiões”, anunciou o Ministério da Defesa da Rússia a morte de sete mercenários britânicos. “As forças mataram um grupo de sete mercenários britânicos com várias bombas F-1 e armas pequenas e capturaram um reduto das forças armadas ucranianas”, disse o ministério.

Além dos combates, outra tragédia está afetando a Ucrânia. O Ministério da Defesa britânico revelou que, desde o início da invasão da Ucrânia, mais de 750 civis foram mortos ou feridos em explosões de minas terrestres, incluindo mais de 90 crianças. (1 de 8): Provavelmente levará pelo menos uma década para minerar todo o país. Todos os dias civis são mortos por minas na Ucrânia, segundo o relatório publicado online: As áreas mais afetadas são as regiões de Kherson e Kharkiv, mais especificamente as áreas anteriormente ocupadas pela Rússia. Especialistas de Londres concluíram que, à medida que a primavera chega e mais pessoas estão envolvidas em atividades agrícolas, o risco de acidentes civis devido a minas terrestres também aumentará.

agencia ansa Pró-Rússia, mísseis em Donetsk perto da catedral, mortos e feridos. A vigília da Páscoa ortodoxa estava em andamento. Mísseis russos destroem uma igreja ortodoxa ucraniana na região de Zaporozhye. Duas pessoas ficaram feridas na explosão de um dispositivo explosivo visando a igreja Nikopol em frente à usina nuclear. Dois adolescentes foram mortos em um bombardeio russo na região de Mykolaiv. Oração do Papa: “A Páscoa ajuda a paz na Rússia e na Ucrânia.” Milícia Wagner liberta 130 prisioneiros de guerra ucranianos READ O mistério do reator nuclear da Coreia do Norte / Kim, uma mensagem "chinesa" para Biden

E no saldo dos combates de ontem, as forças ucranianas repeliram, ontem, 60 ataques russos nas direções de Liman, Bakhmut, Avdiivka e Marinka na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, segundo Kiev. As forças russas lançaram 25 ataques com mísseis nas cidades de Zaporizhia, Kamyshevakha (região de Zaporizhia) e Snegirivka (Mykolaiv) nas últimas 24 horas, bem como 42 ataques aéreos. Além disso, os russos realizaram 46 ataques com vários sistemas de lançamento de foguetes contra locais militares ucranianos e infraestrutura civil, resultando em mortes e feridos.