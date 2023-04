Putin recebe o ministro da Defesa chinês e relança o eixo Moscou-Pequim: “Temos uma cooperação militar abrangente”

A “relação” entre a Rússia e a China é “extremamente estável” e “melhor do que os sindicatos políticos e militares da era da Guerra Fria”. A informação foi confirmada hoje, domingo, 16 de abril, pelo líder do Kremlin, Vladimir Putin, e pelo novo ministro da Defesa chinês, Li Shangfu, durante a visita deste último a Moscou. Putin disse que “o desenvolvimento das relações entre nossos dois países está indo bem em todas as áreas: na economia, nos setores social, cultural e educacional e nos departamentos militares”, e também enfatizou como as duas potências estão “trabalhando ativamente” no esfera militar. “Intercâmbio regular” – entre outras coisas – “informações úteis, cooperação no campo da cooperação técnico-militar e realização de exercícios conjuntos em vários teatros: na região do Extremo Oriente e na Europa, nas esferas marítima, terrestre e aérea”, o O presidente russo continuou, citando imposto. A cooperação entre Pequim e Moscou, cujo objetivo – repetiu o ministro da Defesa chinês – é o desenvolvimento da segurança global. “Recentemente, a cooperação entre a Rússia e a China no campo técnico-militar se desenvolveu muito bem. Li Shangfu enfatizou que isso contribui muito para garantir a segurança global e regional. “Vamos ficar lado a lado – continua o funcionário de Pequim – e trabalhar para melhorar o bem-estar do nosso povo. Dado que a recuperação econômica é tão lenta, o mundo está tão inquieto, a paz e as relações pacíficas entre os países são muito necessárias. Li Changfu é a primeira visita ao exterior desde sua nomeação como ministro da Defesa: “Escolhi a Rússia especificamente para enfatizar a natureza especial e a importância estratégica de nossas relações bilaterais.” Apenas algumas semanas atrás, o presidente chinês Xi Jinping prestou homenagem a Putin no Kremlin. Um evento de três dias foi organizado para confirmar «parceria sem fronteiras” entre atores (fortes) e que hoje, passados ​​cerca de trinta dias, são definidos como “muito produtivos” pelo próprio dirigente russo.

