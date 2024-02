Netanyahu: A guerra não terminará a menos que o Hamas seja destruído – Notícias

“Estamos quase perto da vitóriaÉ a destruição completa do Hamas. Se nos rendermos ao Hamas, não só não libertaremos os reféns, como cometeremos um segundo massacre. O dia seguinte à guerra será o dia seguinte ao Hamas. Eu disse a Blinken que devemos desarmar completamente Gaza”, disse o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

“Eu disse a Blinken que Israel está a um passo da vitória completa.” Netanyahu disse isto, repetindo que o objetivo é “a vitória completa de Israel”. O primeiro-ministro anunciou então ter dado ordens ao exército para avançar em direcção a Rafah, a sul da Faixa de Gaza, a poucos passos do Egipto, e sublinhou que “só a pressão militar pode libertar os reféns. Os nossos soldados não caíram nos confrontos”. .” em vão.”

O exército israelita está a ter um desempenho admirável em Gaza, o que também impressiona outros exércitos. Netanyahu apoiou isto, citando, por um lado, os sucessos registados pelas forças israelitas até agora na Faixa de Gaza e, por outro lado, referindo-se à experiência americana no Iraque. “Em Mosul – disse ele – foram necessários nove meses para derrotar 5.000 terroristas, numa cidade menor que Gaza e sem uma infra-estrutura militar subterrânea semelhante à de Gaza. Em 4 meses matamos ou ferimos 20.000 terroristas, mais da metade dos terroristas do Hamas. forças.”

É importante “O reconhecimento dos Estados Unidos do Estado palestino O Presidente Abu Mazen disse isto durante a sua reunião com o Secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, em Ramallah, na Cisjordânia, que lhe reafirmou que Israel deve “interromper imediatamente a sua agressão em Gaza”. Abu Mazen – segundo a Agência Wafa – reiterou a necessidade de realizar uma conferência internacional de paz, sublinhando que “a paz e a segurança são alcançadas através da implementação de dois estados” com um estado palestiniano com a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e Gaza. .

O encontro privado entre o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, e o chefe do Estado-Maior israelita, general Herzi Halevy, que constava do programa de visitas publicado ontem pelos norte-americanos, não se realizará. A razão, como diz Israel HaYom, remonta aOposição expressa pelo gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Uma fonte política, citada pelo jornal, indicou que não é normal nas relações diplomáticas o ministro dos Negócios Estrangeiros reunir-se com um comandante militar do outro país sem a presença de um líder político. A fonte acrescentou: “Israel não é uma república das bananas”.

Quanto ao acordo de reféns com Israel, o Hamas propõe um plano de cessar-fogo de 135 dias em três fases (45 dias cada). Foi o que informou a Reuters, que analisou um rascunho da resposta do Hamas à proposta enviada na semana passada pelo Qatar e pelo Egipto. Mas uma fonte israelita afirma que muitas das exigências contidas na contraproposta são inaceitáveis ​​em todos os aspectos.

Israel pedirá aos mediadores que “pressionem o Hamas a apresentar uma nova proposta”. O site Ynet citou uma fonte israelense dizendo que a contraproposta do Hamas “contém muitas questões com as quais não há possibilidade de Israel concordar”.

A primeira fase do plano referido pelo Hamas estipula a libertação de mulheres, idosos, doentes e homens com menos de 19 anos em troca das famílias de mulheres e menores palestinianos. A segunda fase: a troca de outros homens com outros detidos e a retirada dos soldados israelitas de Gaza; A terceira é devolver os corpos. O Hamas também solicita assistência e início da reconstrução da Faixa.

Num apêndice à proposta, a Reuters acrescenta no seu site que o Hamas anuncia que quer libertar 1.500 prisioneiros palestinianos das prisões israelitas, um terço dos quais estão entre os condenados à prisão perpétua. Além disso, no final da terceira fase, o Hamas espera que os dois lados tenham chegado a um acordo sobre o fim da guerra.

Biden: "Vamos pensar sobre isso." Blinken discutirá a resposta do Hamas com Israel amanhã. Segundo o New York Times, um quinto dos 136 israelenses sequestrados morreu.

Assassinato do chefe de polícia do Hamas em Rafah



Um míssil israelita atingiu hoje o carro da chefe da polícia do Hamas, Magdy Abdel-Al, no bairro de Shaboura, na cidade de Rafah (sul da Faixa de Gaza), matando-o. Fontes locais relataram que o oficial comandava a Delegacia de Polícia de Al-Shaboura e as “unidades especiais” que operam na cidade. Seu assassinato ocorre na sequência do assassinato de seis policiais do Hamas, há dois dias, em um ataque semelhante, enquanto viajavam de jipe ​​​​em outra área de Rafah. Fontes locais dizem que Israel pretende com estes ataques obstruir as tentativas do Hamas de manter o seu controle sobre a cidade.

Israel recebeu uma atualização do Catar e o Mossad está avaliando



Ele acrescentou: “Recebemos uma atualização, recebemos um alerta dos mediadores do Catar. Estamos monitorando-os. O Mossad está estudando cuidadosamente o que nos foi apresentado”. Isto foi afirmado pelo porta-voz do governo israelense, Avi Hayman, a respeito das negociações em andamento sobre o acordo de reféns.

Blinken, espero que se chegue a um acordo sobre os reféns, mas ainda há muito a fazer



O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse esperar que um acordo possa ser alcançado entre Israel e o Hamas em relação aos reféns, mas que “ainda há muito trabalho a ser feito”. Depois de se reunir em Jerusalém com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, Blinken também informou que discutiram “medidas adicionais” para fornecer “ajuda necessária” à Faixa de Gaza.

Durante a conversa, que Ynet descreveu como “boa e longa”, Blinken abordou, entre outras coisas, várias questões humanitárias com Netanyahu. Ele destacou particularmente a preocupação americana sobre a possível expansão das atividades militares israelenses em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, onde estão concentradas centenas de milhares de pessoas deslocadas. Fontes bem informadas acrescentaram que Blinken disse compreender “a natureza problemática da resposta do Hamas” aos mediadores. Netanyahu mostrou então ao Ministro das Relações Exteriores fotos de um grande túnel militar escavado pelo Hamas sob a sede da Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras para os Refugiados da Palestina (UNRWA) na área de Al-Rimal, na cidade de Gaza. Segundo o primeiro-ministro, é “um dos túneis estratégicos do Hamas”.

Mídia egípcia: Uma nova rodada de negociações com reféns amanhã



Uma nova ronda de conversações sobre os reféns israelitas em Gaza terá início amanhã no Cairo, com mediação egípcia e catariana. Isto foi relatado pela mídia egípcia, de acordo com o jornal Haaretz.

O Egipto e o Qatar patrocinam uma “nova ronda de negociações” que começa amanhã no Cairo e visa alcançar a “calma na Faixa de Gaza” e a troca de prisioneiros palestinianos e reféns israelitas. Um funcionário egípcio anunciou isso hoje à Agência France-Presse. Uma fonte informada do Hamas confirmou que o Movimento Islâmico Palestino aceitou esta nova rodada de negociações com o objetivo de “um cessar-fogo, acabar com a guerra e trocar prisioneiros”, disse ele.

Fonte israelense: as exigências do Hamas são inaceitáveis



Muitas das exigências contidas na contraproposta do Hamas para um acordo são inaceitáveis ​​para Israel em todos os sentidos. Isto foi repetido por uma fonte israelita ao Canal 13, onde a questão agora é se os pedidos serão completamente rejeitados ou se serão realizadas negociações numa tentativa de os mitigar.

Os pedidos do Hamas também incluem a proibição de judeus de entrar no Monte do Templo.



Entre os pedidos apresentados pelo Hamas para libertar os reféns israelitas em Gaza no âmbito do acordo geral, há também um pedido Os judeus foram proibidos de entrar no Monte do Templo (Monte do Templo para o Judaísmo). Kan informou que o Hamas também solicitou a construção de dezenas de milhares de edifícios pré-fabricados na Faixa, permitindo o regresso dos palestinianos deslocados ao norte de Gaza e a entrada diária de 500 camiões de ajuda, além de combustível e energia eléctrica.

Mídia libanesa: Hamas quer 1.500 prisioneiros além de todos os menores e idosos



No acordo proposto, o Hamas exige, além da libertação de 1.500 prisioneiros palestinos (incluindo 500 penas de prisão perpétua), a libertação de “todos os prisioneiros palestinos em Israel que tenham menos de 19 anos de idade ou mais de 50 anos de idade e, portanto, ” tais pacientes. Isso foi relatado pelo jornal libanês Al-Akhbar – que é considerado próximo ao Hezbollah e ao próprio Hamas – e foi relatado pela mídia israelense. De acordo com cálculos da mídia internacional, o número total variará entre 3.000 e 5.000 prisioneiros.

Mensagem ao Catar: Israel está pronto para atacar Rafah se as negociações falharem



Se as negociações sobre os reféns falharem, Israel está “pronto para atacar as posições do Hamas em Rafah” no sul da Faixa de Gaza, na fronteira com o Egipto. Foi o que disse o canal israelita Kan, enquanto a mensagem era transmitida de Israel para o Qatar.

Netanyahu teria imposto uma trégua de 7 dias para cada etapa do acordo



Na véspera da mediação no final de Janeiro, em Paris, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, encarregou o chefe da Mossad, David Barnia, de concordar com um “cessar-fogo” transitório de uma semana durante cada uma das três fases do acordo proposto pelo Hamas. . A decisão foi tomada – segundo o canal Kan – sem consulta ao Gabinete Militar, e foi discutida em Paris durante a mediação dos Estados Unidos, Egito e Catar com Israel.

