Moscou: “Extermine todas as forças ucranianas em Mariupol.” A negação de Kiev: “É mentira.” Zelensky está pronto para romper as negociações

O Conselho de Defesa da Ucrânia chamou o anúncio de Moscou da prisão de Mariupol de “erro”. “O Ministério da Defesa russo está espalhando notícias falsas, alegando que seu exército expulsou Mariupol dos combatentes do Regimento Azov”, disse uma nota do Centro Anti-Desinformação Ucraniano. “As forças ucranianas continuam a defender Mariupol”, mas o Ministério da Defesa russo já declarou que toda a cidade de Mariupol foi completamente limpa de combatentes Azov, mercenários estrangeiros e forças armadas. Avisamos: isso é fake news! ». Nas últimas horas, o Ministério da Defesa russo anunciou, segundo a Agência Russa, impostoEle havia anunciado que “a cidade de Mariupol foi completamente limpa de todos os milicianos”. Batalhão Azovmercenários estrangeiros e forças ucranianas.” O cenário de “destruição” das forças ucranianas que defendem a cidade de Mariupol, segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Isso marcaria o “fim das negociações de Kiev com a Rússia”. “Os russos estão prendendo todos os homens de Mariupol e os transferindo para Bizimeny, uma vila em Donetsk sob seu controle”, disseram autoridades locais à agência. UNIANOEle acrescentou que “seus documentos serão confiscados na pendência de uma nova ordem”.

Zelensky havia anunciado que os dois países envolvidos no conflito vinham negociando nos últimos dias o destino de Mariupol, e na mesa haveria um pedido de rendição por parte dos russos. Mas Kiev não estava pronta para aceitar, temendo que essa perspectiva levasse a um massacre de soldados ucranianos. “Eles estão ‘limpando’ nossos homens, e nós temos as primeiras garantias”, escreveu o conselheiro do prefeito da cidade, Petro Andryushenko, no Telegram. Em 13 de abril, o Kremlin foi reivindicado Ocupando o porto de Mariupol, declarando: “O batalhão Azov está cercado”. Há algumas horas, o Ministério da Defesa russo anunciou 1026 soldados se renderam A 36ª Brigada da Ucrânia está na cidade. Kiev provou estar errada.

