Drone contra carro em Bagdá: foi assim que os Estados Unidos mataram um líder do Hezbollah

Cirurgia cardíaca bem-sucedidaIraque. o Estado unido Eles acabaram de anunciar que atacaram com Drone O carro em que viajavam três milicianos pró-iranianos Brigadas do HezbollahEntre eles está um líder sênior do grupo. O episódio aconteceu em BagdáNão haverá indicações de danos colaterais ou vítimas civis. No entanto, os homens que estavam a bordo do carro morreram. Parece que um dos alvos neutralizados – pelo menos três – foi Wissam Muhammad Abu Bakr Al-SaadiComandante das operações da milícia na Síria. É digno de nota que os Estados Unidos suspeitam que o Kataib Hezbollah seja a milícia responsável pelo recente ataque em Jordânia Custou a vida de três soldados americanos.

A vingança dos Estados Unidos da América

O anúncio do ocorrido foi publicado pela Comando Central dos Estados UnidosQue relatou o assassinato do comandante das Brigadas do Hezbollah.” Responsável por ataques contra forças americanas na região A polícia iraquiana disse que havia pelo menos outra pessoa dentro do carro no momento do ataque e que a sua identidade não pôde ser determinada, enquanto outras fontes falam de três passageiros no total.

A identidade do líder do Kataib Hezbollah ainda não foi revelada. As pessoas dentro do carro não foram identificadas porque os corpos estavam completos Carbonizado Do incêndio que eclodiu em consequência de uma violenta explosão.

Autoridades locais disseram que o ataque teve como alvo um veículo com tração nas quatro rodas ArboretoÉ um bairro habitado por uma maioria xiita no leste de Bagdá. O ataque ocorreu enquanto os Estados Unidos planejavam lançar ataques retaliatórios contra militantes apoiados pelos EUA.Irã Que no mês passado lançou um drone contra uma instalação americana na Jordânia, matando 3 soldados americanos. Os Estados Unidos atribuíram o ataque a uma milícia apoiada pelo Irão chamada Resistência Islâmica no Iraque.

O que está acontecendo em Bagdá?

De acordo com o que relatei BBCO ataque americano teria sido conseguido com “ Tiro preciso “Em um carro em movimento em uma rua movimentada. O carro foi reduzido a um destroço em chamas. Quando uma equipe da BBC chegou ao local, uma multidão de manifestantes se reuniu, gritando: '” A América é o grande diabo Havia também um grande grupo de pessoas no local polícia. Mais tarde, equipes da SWAT do Ministério do Interior iraquiano também se juntaram aos participantes.

A mesma tripulação que BBC Ela tentou se aproximar do carro em chamas, mas os espectadores a empurraram para trás e insistiram que jornalistas não eram bem-vindos. “ Vocês são estrangeiros gritou um homem, acrescentando: A culpa é dos estrangeiros Há relatos de multidões entrandoEmbaixada americanaFortemente fortificado para protestar.

Pouco depois do ataque americano, representantes do Kataib Hezbollah pediram aos seus combatentes que realizassem o ataque Vingança contra os Estados Unidos. Em Janeiro, os Estados Unidos lançaram um ataque aéreo em Bagdad contra o líder do Harakat al-Nujaba, um grupo também acusado de lançar ataques contra as forças norte-americanas. Washington tem cerca de 2.500 soldados no Iraque e 900 na vizinha Síria. É possível que estas forças acabem na mira dos grupos locais acima mencionados.