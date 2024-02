“A dor de cabeça que leva ao pessimismo absoluto é obra de Satanás.”

Precisamos explorar nossas almas para descobrir se a tristeza que às vezes reside em nossos corações é de natureza boa ou má. Porque existe tristeza alimentada por Satanás. Papa Francisco Desta vez – depois de exibir os vícios da gula, da raiva e da luxúria nas últimas semanas – ele enfrenta o “demônio disfarçado da tristeza”, um “vício um tanto feio” capaz de envenenar a existência e conduzi-la a um túnel do qual não há saída. fora, tingido de luxúria. Um sentimento catastrófico de impotência e derrota, que nos distancia do amor de Deus.”Os Padres do Deserto descreveram-no como um verme que devora e devora aqueles que o acolhem. Devemos estar atentos a esta tristeza e acreditar que Jesus nos conduz à alegria da Ressurreição. Daí o alerta para sabermos agir de acordo com a natureza do luto. Isto pode ser mau, levando-nos ao pessimismo e ao egoísmo difíceis de tratar”. Bergoglio, durante o Catecismo, lembrou que existe “uma tristeza própria da vida cristã que, pela graça de Deus, se transforma em alegria: é claro que não deve ser rejeitada e faz parte do caminho do arrependimento. Mas há também um segundo tipo de tristeza que se insinua na alma e se prostra em estado de melancolia: e é este segundo tipo de tristeza que deve ser lutado. Nasce no coração humano quando o desejo ou a esperança desaparecem.” No seu resumo, Francisco observou que “a tristeza é o prazer de não ter prazer. “Como comer doces amargos.”

Baixa autoestima ou depressão? Papa Francisco mostra o caminho da fé para escapar dos pensamentos tóxicos que te derrubam

Os Padres da Igreja desenvolveram uma distinção importante: “Há, de facto, tristeza transformada em alegria: é evidente que não deve ser rejeitada e faz parte do caminho do arrependimento. Mas há também um segundo tipo de tristeza que se insinua na alma e a faz cair em estado de depressão: Este segundo tipo de tristeza é aquela que devemos combater com determinação e com toda força, porque vem do maligno. . Também encontramos esta distinção em São Paulo, que disse na sua carta aos Coríntios: “A tristeza divina produz um arrependimento irrevogável que leva à salvação, mas a tristeza mundana produz a morte”.

O tema da tristeza absoluta, que no campo médico é conhecido como depressão, foi abordado várias vezes pelo Papa quando quis citar Santo Inácio de Loyola: “As trevas da alma, a turbulência interior, o desejo de vida mundana e terrena coisas. E a ansiedade resultante de diversas emoções e experiências: a alma tende a duvidar, fica sem esperança nem amor, e se sente preguiçosa, apática e triste, como se estivesse separada de seu Criador e Senhor.

O Papa “tira a poeira” do pecado do tédio, do mal que tira a alegria da vida

© Todos os direitos reservados

Leia o artigo completo em

Profeta