França 100.000 pessoas na praça em frente ao corredor verde. As jaquetas amarelas estão de volta – Corriere.it

A partir de Stefano Montefiore

Cartão de saúde virou “nazista” com a comparação agora usual entre a passagem verde e a estrela amarela que os nazistas impuseram aos judeus

do nosso repórter

Paris – Liberdade contra o pergaminho nazista O slogan mais óbvio dos manifestantes, o Corredor da Liberdade contra a Saúde virou “nazista” com a já usual comparação entre o Corredor Verde e a estrela amarela imposta pelos nazistas aos judeus. Milhares de pessoas foram às ruas de Paris E em toda a França, para o terceiro sábado de comícios não intrusivos, que estão cada vez mais se transformando em um surto de protestos públicos contra o “sistema”: os alvos são os testes anti-Covid, a vacina e os requisitos de certificação relevantes, mas também a Big Pharma (farmacêutica empresas), e daí as empresas multinacionais, capitalistas, reformadoras da previdência e Macron, o “presidente dos ricos”, cuja renúncia está a ser pedida.

Em Montpellier, os manifestantes atacaram uma farmácia e a tenda usada para absorventes internos, Gritando “coopere”, cooperando (novamente em referência ao nazismo), para o farmacêutico que teve que desmontar a barraca e fechar a loja. Em Nice, “cooperação” é cantada contra o prefeito Christian Estrosi, que está encorajando os cidadãos a se vacinarem, e um grupo de bombeiros é fotografado no início de uma marcha de protesto. Quatro procissões em Paris, um deles organizou Renascimento das jaquetas amarelas, convergindo na Praça da República e depois na Bastilha com os confrontos agora habituais entre manifestantes e policiais de choque: pelas extremidades violentas da procissão de pedras, garrafas e lixeiras são atiradas, alguns chutes e socos são incendiados, os policiais desarmados Pela polícia com gás lacrimogêneo, cassetetes e canhões de águapor texto Que agora se repete desde novembro de 2018 Com a revolta de Coletes Amarelos, ela persistiu durante as greves contra a reforma previdenciária, teve uma pausa no fechamento da primavera de 2020 e agora parece estar começando novamente, apesar do fato de que em 31 de julho muitas cidades – especialmente Paris – estão se esvaziando. para as férias. READ Registro de nascimento em Marrocos: uma mulher do Mali dá à luz a nove gêmeos

Esquerda e extrema direita radicais competem por interesses de protesto Licença de saúde exigida pela Macron NS Não é apreciado por uma minoria da população (A maioria está concorrendo à vacinação) dar novo ímpeto às forças políticas que pareciam em situação difícil, apenas um ano após as eleições presidenciais na primavera de 2022. “As manifestações de hoje devem ser compreendidas e respeitadas – diz Jean-Luc Mélenchon , líder esquerdista da França Insoumise -. Uma declaração de saúde é uma falsa boa ideia, um exame generalizado ridículocontraditório e perigoso por causa da ilusão de proteção que espalha. ”

“Somos mais de 100 mil só em Paris, no auge do verão, Macron só tem que fazer uma coisa, a bolsa!»Grita ao microfone Florian Philippot, ex-braço direito de Marine Le Pen e fundador da Movimento patriotas Que parece ter encontrado um novo espaço político graças à oposição à vacina. A própria Marine Le Pen, por muito tempo hesitante entre o apoio À campanha de vacinação (para fortalecer seu lado responsável) e de protesto (para não perder votos contra o regime), ele agora decidiu tomar partido sem hesitar contra o cartão de saúde decidido por seu rival Macron.

Enquanto estão no oeste da França, eles aparecem Guilhotina falsa com slogans contra Macron E contra os deputados que votaram o decreto que implementa a autorização de saúde, o governo não desiste graças ao aumento das vacinas, que chegaram a mais de 800 doses em um dia. A multidão que em toda a França no meio do verão protestando contra o cartão de saúde é um Um fato político que não pode ser ignorado. Mas também a maioria dos franceses que não analisa o programa porque concorda em usar a única arma disponível contra a epidemia e obter uma vacina, enquanto a disseminação da variante delta preocupa os cientistas. READ África do Sul, um caçador furtivo pisoteado por uma manada de elefantes

em um Discurso de 12 de julhoJá disse Macron que “dependendo da evolução da situação, teremos, sem dúvida, de nos colocar uma questão Vacinação obrigatória para todos os franceses“. Apesar das manifestações e slogans, o tema da vacinação obrigatória está agora de volta nas palavras do MP Macron, François Jolivier:“Matrizes de variante delta não polinizadas, em todas as faixas etárias. Se nas próximas semanas tivermos que reclinar ou adiar as intervenções hospitalares por estarem repletas de vacinas, o interesse coletivo deve prevalecer e teremos que pensar em tornar a vacina obrigatória ”.