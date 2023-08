Chef impõe uma regra ridícula mas é disso que todos precisamos| finalmente

Pela primeira vez, um chef escreveu uma regra que dividiu o público da web, mas talvez também seja hora de alguém fazer isso.

Quem já teve experiência em catering na vida, mesmo que seja apenas uma temporada como garçom em bares ou restaurantes, certamente terá histórias peculiares para contar. entre clientes exigentes, alguns realmente desagradáveis E outros arrogantes, quem trabalha próximo ao público deve ter muita paciência.

A internet está cheia de páginas e blogs com episódios muito divertidos de ler, mas vivenciá-los como uma pessoa experiente não precisa ser totalmente agradável, mesmo que você tenha toda uma série de histórias para contar e talvez rir junto com amigos.

Ao navegar pelas diferentes redes sociais, você poderá encontrá-los em todas as cores. Como quem afirma não saber que havia carne em Ossobuko, ou quem reclama que o húmus tem gosto de grão de bico, ou ainda, quem manda arroz alegando que ainda está cru.

como eles dizem: O cliente tem sempre razão? E os donos de restaurantes devem fazer de tudo para satisfazê-los. Mas o que você faz quando alguém reclama que cordeiro não tem gosto de carne bovina?

Novas regras para restaurantes

Porém, há sempre um limite que nem o cliente deve ultrapassar, e esse é o limiteEducação. Pedidos bobos podem ser respondidos com um sorriso, mas quando confrontados com um sorriso mesa rude As coisas podem mudar, especialmente quando os comportamentos dão errado perturbar o resto dos clientes.

Existe uma atitude, infelizmente generalizada, que muitas vezes é motivo de reclamações nos restaurantes. Imagine que você está em um jantar romântico ou talvez em um encontro de negócios com alguém Crianças correndo em volta das mesasEle pode correr e gritar pela sala.

Regras infantis no restaurante

Restaurante Estrela Ó Fragon de VesteraNa Costa do Mare, na Galiza, decidi colocar a caneta no papel A regra é que crianças menores de 12 anos devem permanecer sempre à mesa acompanhado pelos pais. Uma decisão que, embora pareça óbvia, tem sido alvo de muitas críticas.

No entanto, isso deve ser levado a sério. Uma questão de boas maneiras E pronto, quem vai a um restaurante não deve estar entre eles Crianças brigando e gritando. Os garçons não são obrigados a cuidar dos filhos de pais desatentos, muito menos de pais autoritários, que não se preocupam com os transtornos que seus filhos podem causar aos funcionários e outros clientes.