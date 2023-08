“Parece que um ano depois do desastre, ninguém quer o nosso peixe” – Corriere.it

para Constance Rezacasa d’Orsogna

A área sente-se sacrificada pelo governo de Tóquio e aqueles que lá vivem lutam para manter o seu interesse elevado. Apenas 1% da população regressou a casa e o Primeiro-Ministro Kishida recusou-se a encontrar-se com os pescadores, vítimas do boicote chinês e do estigma associado aos seus produtos, mesmo nos mercados de peixe da capital.

No mercado de peixe de Soma, uma cidade litorânea de 34 mil habitantes na província de Fukushima, 45 quilômetros ao norte da usina nuclear de Daiichi. Trabalhadores da indústria estão preocupados. Como toda Hamedori, a região do Pacífico é apreciada pelos turistas por suas praias e peixes frescos. Soma foi severamente afetada pelo tsunami que se seguiu ao terremoto de 2011. O medo de um acidente nuclear nas fábricas da Tepco fez o resto.

Isso deixou muitos pescadores desempregados. Hoje, com água contendo o isótopo radioativo de trítio derramada no mar, O medo voltou.

É como se, um ano depois da catástrofe, ninguém quisesse ouvir falar dos nossos peixes, diz um funcionário idoso enquanto arruma caixas de peixe com.jobanmono, papel de área. Fizemos muito para nos recuperarmos, por exemplo Justamente quando estávamos tendo sucesso, aquela peça chegou. Receio que acabe mal.

Ontem começou a escoar a água destinada ao resfriamento dos reatores, que atualmente representa 98% da capacidade dos tanques, com um total de 1,34 milhão de metros cúbicos. Dura pelo menos trinta anos. Embora ambientalistas e moradores deplorem a falta de um estudo sobre os efeitos a longo prazo do vazamento de tamanha quantidade de água poluída no mar, O governo está avançando, em parte graças à luz verde da Agência Internacional de Energia Atômica.

Apoiar a indústria pesqueira contra os danos económicos causados ​​pelo derrame 80 bilhões de ienes foram alocados (pouco mais de 500 milhões de euros), com o objetivo de desenvolver novos canais de venda e manter congelado o excedente de pescado até que a procura volte a crescer. Mas trinta anos é muito tempo, e o medo também é evidente pela sobrevivência das novas gerações.

Então, No mercado turístico de peixe em TóquioNa primavera, as cooperativas de pesca em Fukushima provaram os seus produtos para anunciar a sua segurança. Os chefs de sushi dirão que em Tóquio o peixe vem de todos os lugares do Japão, exceto Fukushima. Talvez esta mentira indique que o desastre de Fukushima ainda é considerado por muitos como sinónimo de ansiedade. Num esforço para mudar as percepções negativas sobre áreas de desastre, a Japan Wonder Travel está organizando, por pouco menos de 350 euros, Tour com visita à Usina Nuclear de Daiichi. Você pode conversar com especialistas da TEPCO que explicam o processo de descontaminação e conhecer sobreviventes de desastres.

Porém, são os próprios moradores que não confiam neles. neste mês de maio Asahi Shimbunque vende seis milhões de cópias por dia, informou que, embora a ordem de despejo já tenha sido suspensa em todos os lugares, Apenas 1% da população voltou para suas casas na província de Fukushima: 158 pessoas, por dois mil milhões de euros gastos na descontaminação e reconstrução de estradas e estações.

Afinal, quarta-feira, no duro editorial do jornal Mainichi Ele denunciou a falta de honestidade do governo sobre o vazamento, enfatizando como os primeiros-ministros sempre distorcem a verdade sobre Fukushima: por Shinzo Abeque jurou em 2013 que a situação estava sob controle quando soube que os tanques contendo a água ofensiva já haviam sofrido diversas perdas, Para o próprio Fumio Kishidaque retornou no domingo da cúpula de Camp David com Joe Biden e o presidente sul-coreano Yoon Sok Yul, visitou Fukushima e conversou com executivos da TEPCO, mas não

Ele queria conhecer os pescadores locais.

sentindo que essas áreasFukushima e Tohoku em geral, onde cerca de 20 mil pessoas morreram entre o tsunami e o terremoto,

O Japão não importa muitoNão é fácil, depois de tanto tempo, manter vivo o interesse. Pesquisa realizada às vésperas do 12º aniversário do desastre pela agência de marketing Macromell e pelo jornal Kahoku Shimpo (Ambos de Sendai, a grande cidade mais próxima do epicentro) Das 3.000 pessoas em todo o Japão, destacaram a disparidade em termos de percepção entre as áreas mais atingidas e as não afectadas. Para mais de 70% dos residentes das distantes Tóquio, Saitama, Chiba e Kanagawa, 3.11 é uma memória distante.

E se os Estados Unidos e a Coreia do Sul, ao mesmo tempo que fortalecem a aliança com o Japão para contrariar os objectivos expansionistas da China, não puderem apoiar a descarga de água poluída, PequimO Japão, que propôs com a Rússia um plano alternativo para a fumigação da água que Tóquio considera inaceitável, proibiu todas as importações de peixe e marisco do Japão. As estatísticas que você postou NHKA televisão pública japonesa revela isso Cada uma das 13 instalações nucleares da China liberou mais trítio no mar em 2021 Fukushima planeja lançá-los dentro de um ano.

À medida que as tensões entre os dois países aumentam, as garantias da Tokyo Electric Power Company de compensar os exportadores são de pouca utilidade: Dizem que a região de Tohoku parece pronta para se tornar um local de sacrifício. E assim, em Iwaki, outra cidade costeira não muito longe da fábrica, as mães estão a fazer os testes. Eles monitoram a radioatividade nos alimentos e na água do mar, importam alimentos de outras regiões e examinam rotineiramente seus filhos quanto ao câncer de tireoide.