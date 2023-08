O Ministério da Defesa russo disse ter repelido um ataque de 42 drones ucranianos e um míssil S-200 na região de Kaluga, na Crimeia. Segundo o ministério, dos 42 drones abatidos, “9 deles foram destruídos no território da República da Crimeia”, enquanto outros 33 foram atingidos por contramedidas eletrónicas e caíram sem atingir o alvo. Quanto ao míssil, o Ministério da Defesa russo informou ter interceptado uma tentativa de atingir a região de Kaluga, a sudoeste de Moscovo, com um míssil S-200, “que foi detectado e destruído pelos sistemas de defesa aérea”. Conforme relatado no Telegram por Mikhail Razvozhayev, o governador pró-Rússia de Sebastopol, “Vários drones foram destruídos no Cabo Chersonesos, nos arredores de Sebastopol, a cerca de 10 quilômetros de Sebastopol, o principal porto dos navios russos”.

Chefe da Inteligência Militar em Kiev: “A vitória na Crimeia está chegando”

Poucas horas antes do ataque do drone, o chefe da inteligência militar da Ucrânia, Kirill Budanov, declarou: “O significado desta operação especial é, antes de tudo, que as pessoas acreditam nela. Em primeiro lugar, as pessoas nem sequer estão no território da Ucrânia continental, mas na Crimeia. Para que se lembrem e acreditem que a vitória está chegando. E sua libertação também não está longe.” Então Budanov quis tranquilizar os crimeanos: ninguém os deixará lá. Quando certos ataques forem realizados no território da Crimeia, não terminará aí, haverá uma operação terrestre , haverá um retorno de nossas terras.E em breve O que esperará que todos voltem para casa Finalmente, Budanov acredita que qualquer esforço diplomático sem a presença de “força real” pode não levar a nenhum resultado tangível.

De acordo com relatos da mídia ucraniana, três pessoas foram mortas em um ataque à vila de Perevalny, na região de Simferopol, na Crimeia. O canal Telegram divulga a notícia Ventos da CrimeiaCitado por Rbc-Ucrânia na mesma plataforma social. A 126ª brigada separada da Guarda Costeira da Frota Russa do Mar Negro estava estacionada na área, e o ataque matou três pessoas e feriu várias outras.

Ataques em Odessa

Mas nas últimas horas, de acordo com os relatórios das forças armadas em Kiev, todos os mísseis de cruzeiro disparados pelos russos na região de Odessa foram abatidos. O anúncio foi feito por Sergei Prachuk, porta-voz da administração militar regional: “Desta vez, o inimigo enviou dois mísseis Kalibr do Mar de Azov em direção ao centro da região. As Forças de Defesa Aérea fizeram um ótimo trabalho, ambos os mísseis foram destruídos.”

Foto da capa do arquivo

Leia também: