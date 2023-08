“Drone de ataque destruído perto de Moscou” . Últimas notícias de hoje, 26 de agosto de 2023

A Rússia afirma ter “destruído um drone de ataque ucraniano” perto de Moscou. “Por volta das 3 da manhã, horário local, do dia 26 de agosto, uma tentativa do regime de Kiev de realizar um ataque terrorista contra instalações em Moscou e na região usando um drone foi frustrada”, disse o Ministério da Defesa russo à TASS. O drone foi abatido “pelas forças de defesa aérea na região de Istra”, relataram de Moscou.

Até o prefeito da capital russa, Sergei Sobyanin, informou via Telegram que “um drone foi destruído na região de Istra, enquanto se dirigia para Moscou”, acrescentando que “a partir de informações preliminares não há vítimas ou danos”.

Os aeroportos de Sheremetyevo, Domodedovo e Vnukovo, em Moscou, que foram fechados nas últimas horas, reabriram e retomaram as operações.

Ataques russos e contra-ataque da Ucrânia

Os serviços de inteligência britânicos acreditam que existe uma “possibilidade realista” de que as forças russas intensifiquem a sua ofensiva no nordeste da Ucrânia durante os próximos dois meses, depois de perderem mais terreno para o sul. Segundo especialistas britânicos, os ataques russos provavelmente ocorrerão no eixo entre a localidade de Kobyansk, na região de Kharkiv, e a cidade de Liman, em Donetsk, possivelmente com o objetivo de avançar em direção ao rio Oskil e proteger os territórios já ocupados. . .

Já ocorreram “ataques de pequena escala no nordeste, no setor Kobyansk-Lyman” nos quais as forças russas fizeram “progressos limitados”, segundo a avaliação divulgada esta manhã pelo Ministério da Defesa britânico. E tudo numa altura em que o contra-ataque das forças ucranianas “pressionou as forças russas em Bakhmut e no sul da Ucrânia”. E nesta região do país, “a Ucrânia continua a obter ganhos incrementais”.

Mísseis Touro

Enquanto isso, o ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, disse estar confiante de que os mísseis de cruzeiro Taurus chegarão a Kiev vindos da Alemanha. “Estou realmente otimista e acho que também obteremos o Taurus da Alemanha no futuro”, disse Reznikov em entrevista publicada pelos jornais Bild, Welt e Politico. Sem especificar quando os suprimentos chegarão, Reznikov disse que “não acha que levará um ano inteiro”.

A Ucrânia há muito pede Touro em Berlim. No entanto, o chanceler alemão, Olaf Scholz, tem estado hesitante até agora. “Independentemente dos pedidos à Alemanha – continuarei a avaliar cada decisão cuidadosamente e nunca farei nada imprudente”, disse ele aos jornais. A ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Analina Berbock, falou nos últimos dias sobre “detalhes técnicos” que serão determinados.