problemas em China Para exportadores russos: o estado se recusa a reconhecer o seguro Marinha A partir de Ele voa. Isso foi relatado pelo Moscow Times. Isso foi afirmado pelo vice-ministro dos Transportes, Yuri Boshevay, na terça-feira, durante o Quarto Fórum Rússia-China sobre Economia de Energia. Com uma grande porcentagem de seguradoras globais não trabalhando mais com empresas russas, os exportadores agora estão começando a contar com seguradoras locais. Mas os documentos não são reconhecidos nos portos chineses.

O ministro Boushevay enfatizou que foi alcançado um acordo com a Turquia e a Índia: a Turquia reconhece o seguro russo, enquanto as empresas indianas o reconhecem parcialmente. Os problemas mais consistentes são com os importadores chineses e devem se agravar cada vez mais. Uma solução poderia ser usar o seguro chinês, embora não esteja claro se o país está disposto a fornecer esse serviço, dado o espectro das sanções ocidentais.

“Os serviços de seguro na Alemanha Ocidental não estão mais disponíveis para navios russos. De acordo com a prática estabelecida, esses serviços sempre foram prestados por empresas européias e americanas”, reclamou Boshifaye. O custo do transporte também aumentou muito. E a situação deve piorar para Moscou: o próximo conjunto de sanções da UE deve entrar em vigor em 5 de dezembro, que inclui um teto para o preço do petróleo russo e a proibição de serviços de seguro para petroleiros que transportam mercadorias acima do limite.