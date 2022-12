Presidente russo Vladimir Putin restos ‘Aberto a negociações para proteger os interesses russos’O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Moscou “considera a diplomacia pacífica como a forma preferida de atingir seus objetivos”. Mas para a Rússia é impossível aceitar a condição imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para as negociações sobre a Ucrânia, ou seja, para que as forças de Moscou deixem primeiro o território ucraniano. Isso foi afirmado pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citando a agência RIA Novosti.

Segundo o Kremlin, a via preferencial para resolver a situação na Ucrânia é a diplomacia, mas os Estados Unidos devem reconhecer as regiões ucranianas recentemente anexadas como território da união.

Sua Excelência, Presidente Russo Vladimir Putin, Em conversa telefônica com o chanceler alemão Olaf SchultzO Kremlin descreveu os ataques com mísseis da Rússia na Ucrânia como “uma resposta forçada e inevitável aos ataques provocativos de Kyiv à infraestrutura civil russa, incluindo a ponte da Crimeia e instalações de energia”, disse o Kremlin à agência de notícias TASS.

Ao telefone com a chanceler alemã, O presidente russo descreveu a linha dos países ocidentais na Ucrânia como “destrutiva”. Culpe-os pelas armas que foram fornecidas ao exército ucraniano. Isso foi relatado pelo Kremlin levado pela TASS. O Kremlin disse em um comunicado: “A atenção foi atraída para a linha devastadora dos países ocidentais, incluindo a Alemanha, que reforçou o regime de Kyiv com armas e treinou o exército ucraniano”. Segundo Moscou, o apoio ocidental está encorajando Kyiv a rejeitar as negociações.

De sua parte, Berlim informou que a chanceler alemã instou o presidente russo a retirar suas forças para permitir uma solução diplomática, condenou os ataques aéreos russos contra a infraestrutura civil na Ucrânia e afirmou a determinação da Alemanha em apoiar a Ucrânia para garantir sua capacidade de defesa. Então Schultz pediu a Putin que encontrasse “o mais rápido possível” uma “solução diplomática” que incluísse “a retirada das forças russas”.

Ontem, Biden abriu a possibilidade de conversar com Putin, desde que dê “sinais de querer acabar com a guerra”, para possíveis negociações sobre a Ucrânia. E na reunião com Macron, também se falou em uma conferência internacional em Paris em 13 de dezembro para arrecadar ajuda para Kiev. Não tão mal dito sobre a conferência de paz