A criança chora no restaurante e o casal pede para trocar a mesa. E minha mãe os insulta

Crianças quem chora em restaurante, Como se comportar? Alimentando a discussão está a história de um jovem casal pais e mães que depois de muito tempo resolve se deliciar com um jantar romântico em um restaurante chique, deixando o filho com uma babá. Ao chegar ao restaurante, você encontra uma família na mesa ao lado com um bebê que não para de chorar. Depois de um tempo, o casal pede para trocar a mesa para ficar mais quieto, momento em que uma violenta discussão irrompe com a mãe da criança, que começa a chorar reclamando e insultando as duas vizinhas de mesa.





Uma criança chorando em um restaurante, um casal ofendido





“Meu marido e eu saímos para jantar algumas noites atrás. Foi nossa primeira vez sozinhos depois que nosso bebê nasceu. É meu segundo filho e o primeiro de meu marido, então não foi fácil decidir fazê-lo. Temos uma babá e fomos a um restaurante muito agradável e elegante. Depois de alguns minutos de fazer o pedido, outro casal sentou-se à mesa ao nosso lado com um Criança pequena no carrinho. No começo estava tudo bem, mas depois de alguns minutos o bebê começou a chorar. Eles tentaram consolá-lo, mas toda vez que parecia que conseguiram colocá-lo para dormir, ele acordou chorando de novo.” O casal então pediu ao garçom que mudasse de mesa para explicar a situação.









Neste ponto, porém, é Uma luta começou: A mãe da criança começou a chorar e insultou a mulher que pediu para trocar a mesa por causa do choro do filho. O usuário continuou em sua longa postagem: “Ele continuou dizendo que provavelmente não tenho filhos (tenho dois!), Que crianças também são pessoas e só temos que aceitar que crianças podem ser barulhentas e chorar”. reddit, Ele narrou por sua vez, e então respondeu sem demorar muito. “Eu não queria começar uma briga nem nada, mas fiquei muito chateada com a atitude dela, então disse a ela que se ela quisesse fazer algo sobre o choro: ela poderia levar seu bebê para casa para que ele pudesse dormir tranquilo e deixar os outros também gostam de jantar.”



