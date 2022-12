Museu Britânico devolve a Pedra de Roseta

Data – Após a ocupação militar do Egito por Napoleão Bonaparte, cientistas franceses descobriram a pedra em 1799 na cidade de Rosetta, no norte do Egito, conhecida como Rosetta. Quando as forças britânicas derrotaram os franceses no Egito, a Pedra e mais de uma dúzia de outros artefatos foram entregues aos britânicos sob os termos do acordo de rendição de 1801 entre generais de ambos os lados. Desde então, foi mantido no Museu Britânico.

A outra petição – Outra petição com o mesmo pedido também foi lançada antes Mônica HannaReitor da Academia Árabe de Ciência, Tecnologia e Navegação. Conseguiu cerca de 5.000 assinaturas. “A posse da pedra pelo Museu Britânico é um símbolo da violência cultural ocidental contra o Egito”, disse Hanna.