Edoardo Parmesan foi selecionado entre os aspirantes a médicos mais talentosos dos Estados Unidos

Eduardo Tedesco é daqueles que “se colocar um objetivo na cabeça, vai conseguir”. Não lhe falta coragem, tanto que aos dezessete anos decide partir para um semestre na América, deixando aqui a família, os amigos e os colegas do clássico liceu de Romagnosi, junto com todas as horas de grego e latim que ele terá que recuperar imediatamente (aqui está apenas uma dica da incerteza percebida no som).

Sua carreira acadêmica na Martins Ferry School em Ohio é notável, as boas notas se multiplicam, junto com as boas experiências. Adicione A’s (a pontuação máxima no sistema de classificação americano) em todas as disciplinas de ciências.

Ele se destacou tanto por seu comprometimento e resultados, que alguns dias atrás, uma carta o notificou de que havia sido nomeado para o “Prêmio de Excelência em Líderes Médicos do Futuro”. Um prêmio criado pela “Academia Nacional de Futuros Médicos e Cientistas Médicos”, que visa incutir confiança e consciência em estudantes talentosos do ensino médio que desejam seguir carreira na área médica.

Os participantes, incluindo Eduardo, ouvirão ganhadores do Prêmio Nobel, reitores de escolas médicas, profissionais médicos de alto nível, inventores premiados e cientistas. «Sempre quis ser médico e tenho ideias muito claras sobre isso. Escrevi também em minha carta de apresentação para a escola americana que frequentei – ela diz ter dezessete anos -. Meu pai é médico, minha mãe é enfermeira, e toda a paixão por esse trabalho vem deles.”

A chegada do convite para participar na prestigiada conferência de especialistas «foi uma grande emoção para mim, mas também para a minha família – disse -. É uma oportunidade maravilhosa de me aproximar do que espero ser no futuro e de me comparar com os maiores especialistas do setor, entre eles o Prêmio Nobel italiano Mario Capecchi: uma experiência única.”

Serão dois dias – 22 e 23 de junho de 2023, para ser exato – intensos, cheios de encontros, emoções e reflexões. Uma das muitas experiências lindas que o Edoardo tem nesta realidade “bem diferente da nossa”. “A atenção dada às emoções e tendências de cada aluno é muito mais forte aqui – diz ele -. Começando na escola. Aqui, além de algumas disciplinas obrigatórias, podemos escolher quais cursos frequentar. Além disso, todos os dias há a possibilidade de envolver com alunos de diferentes idades.” E não dividido em capítulos ».

Se ela pensar em seu futuro, ela o encontrará lá: “Certamente voltarei para a América – ela confia – para meu futuro profissional, pois aqui a profissão médica é amplamente reconhecida, a pesquisa é de grande importância e o afeto. A questão: vou sentir falta da família que me hospedou nesses meses e desejo reencontrar o Pat, outro menino acolhido pela mesma família, que está passando pela mesma experiência acadêmica que eu.”

Em janeiro, regressará ao Parma, “cheio de vitalidade e atividade – confirma -. Voltar não me assusta e estou feliz por voltar com minha família, irmãos e amigos”. Mas uma parte de seu coração, agora, já o havia deixado no que parecia, para todos os efeitos, sua segunda casa.