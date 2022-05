Massacre da polícia em escola do Texas: “O assassino disparou pelo menos cem tiros”

“Não cometa um erro na sala de aula.”

‘Decisão errada’: Foi assim que Makraw definiu a decisão da polícia de não arrombar a porta da sala de aula em que o assassino estava atirando nos alunos. O chefe de polícia do Texas disse que o capitão que tomou a decisão de não invadir a sala de aula acredita que “nenhuma criança está em perigo”. “Obviamente ele estava errado”, acrescentou o coronel McGraw. Quando perguntado se ele achava que devia um pedido de desculpas aos pais das jovens vítimas, ele respondeu: “Se eu achasse que poderia ajudá-los, eu o faria”.

O lobby das armas: abolir o direito à autodefesa não é a resposta

– “Todos os membros da NRA lamentam a morte de uma fera criminosa que causou uma dor inimaginável.” Isso foi afirmado por Wayne LaPierre, CEO da National Rifle Association (uma organização que trabalha para portadores de armas nos EUA), e abriu a conferência em Houston para chamar a atenção para o massacre de Ovaldi.

“Revogar a Segunda Emenda não é a resposta”, acrescentou Lapierre. “As propostas de controle de armas de Biden limitam o direito básico dos americanos à autodefesa”. Ele enfatizou que “abolir o direito à autodefesa não é a solução”. Ele atacou “o governo federal não pode legislar contra o mal”.

Trump: ‘Nós vemos a espinha dorsal da sociedade americana’

– “Estou honrado por estar aqui com os grandes patriotas da NRA.” Assim como Donald Trump na Conferência do Lobby de Armas. O ex-presidente foi recebido com gritos entusiasmados e longos aplausos. “Ao contrário de todos os outros, não os decepcionei enquanto estou aqui”, disse ele, referindo-se ao governador do Texas, Greg Abbott, que enviou uma mensagem de vídeo. “Vocês são a espinha dorsal da nossa sociedade”, acrescentou Trump, lembrando o “horrível massacre de Ovaldi”. O ex-presidente leu todos os nomes das vítimas e acrescentou:

“Enviamos bilhões para a Ucrânia, mas não fornecemos escolas”

Governador do Texas: Estou com raiva

– Enquanto isso, Abbott disse que foi “enganado” quando recebeu pela primeira vez informações sobre o que aconteceu na cena do massacre na escola primária e que estava “extremamente zangado”. O governador republicano do Texas pediu aos investigadores que esclarecessem completamente o trabalho da polícia, depois que surgiram atrasos e decisões “ruins” na intervenção para deter o assassino.