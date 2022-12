Sosa coroado de azul: “É o melhor da Europa”

campeonato liga Parado por descontinuação globalismo dentro Catardeixando a torcida com o Napoli na ponta da tabela. A Azzurri fez um início de torneio para dizer o mínimo emocionante, já que somou 13 vitórias em suas primeiras 15 partidas no torneio, e não sofreu nenhuma derrota.

dentro Liga dos Campeões As coisas estão indo bem, com o grupo terminando em primeiro na frente do vice-campeão LiverpoolEuropa. A melhor maneira então é silenciá-lo Dúvida Verão causado por várias saídas substituídas por vários jogadores desconhecidos do grande público.

Foto: Getty Images – Roberto Carlos Sosa

Souza: “Kvaratskhelia essencial”

O ex-azul falou um pouco sobre o Napoli Roberto Carlos Sosa ao enviar alô do pampa transmitido em Rádio Vikonos. O ex-atacante focou no que viu no início da temporada e nas perspectivas futuras para a retomada do campeonato, bem como no escândalo em que esteve envolvido. Juventus. O seguinte foi relatado:

Nápoles: “Retirar em peru É completamente diferente, felizmente nesta época do ano isso nunca mais acontecerá, e o mais importante é que infiéis Pratique com seus companheiros de equipe. Auto O melhor jogador da Europa Bem, isso é Boletim de Notícias Mais importante, ele teve problemas nas costas e com razão, ele parou mais. Se você cuidar bem da sua dor lombar, poderá sentir desconforto no músculo adutor, o que a longo prazo também pode levar a dores nas costas. Com Caffarra na ponta, o Napoli – que somou nove pontos em três jogos sem ele – recuperou 60-70% da imprevisibilidade do time. Esta reversão funcionará muito bemEsperando o retorno dos jogadores da Copa do Mundo. O Napoli terá que resolver um pouco as coisas na defesa, mas se você ver o arranjo e pensar +8 Milão+ 10 em Juventus+ 11 e superiorInter Eu me sinto muito calmo.”

Investigação da Juventus: “Esse golpe Mais danos à imagem do futebol italiano. Há times que jogam bem, fazem grandes coisas pela movimentação e aí, de vez em quando, aparecem esses problemas: os velhos medos de calciopoli Você não pode explicar isso no exterior. Além do racismo, um verdadeiro flagelo, esta história é outra mancha no futebol italiano, espero que haja respostas das instituições e que julguem com clareza e rigor. não aguento mais”.