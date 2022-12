Ucrânia – Rússia, notícias de guerra hoje. Violentos ataques russos em Donbass

Kyiv: O primeiro navio carregado de grãos chegou à Etiópia

O primeiro navio carregado com 25.000 toneladas de grãos dentro do Programa Alimentar Humanitário “Grãos da Ucrânia” Ele chegou na Etiópia. O anúncio foi feito no Telegram pelo chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak. O próprio Zelensky enfatizou no Twitter: “Estamos enviando comida. Estamos enviando esperança.”

Como parte do programa humanitário, o governo de Kyiv espera enviar pelo menos 60 navios para fora dos portos até o final da próxima primavera, ou seja, dez por mês, com destino a países em risco de fome e seca. : Etiópia, Sudão, Sudão do Sul, Somália, Iêmen, Congo, Quênia, Nigéria.

De acordo com Keef, a Iniciativa Humanitária de Grãos da Ucrânia, juntamente com os Corredores de Grãos do Mar Negro, é uma resposta à tentativa da Rússia de “armazenar alimentos”. Por outro lado, Moscou respondeu que, dos embarques da comunidade internacional, os países mais pobres receberam apenas 3% de todos os grãos enviados da Ucrânia. Segundo o governo de Ancara, mais de 12 milhões de toneladas de grãos foram exportados desde 1º de agosto, quando entrou em vigor o acordo entre Kyiv e Moscou para abrir portos ucranianos no Mar Negro e criar um corredor de grãos. O acordo, que visa aliviar a crise alimentar causada pela invasão russa da Ucrânia, vai durar até meados de março, porque a Rússia e a Ucrânia concordaram em 17 de novembro, dois dias antes do previsto, em estender o acordo por quatro meses.