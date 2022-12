No caderno militar, referências dispersas. Observe as condições meteorológicas: em algumas áreas a lama domina, mas em outras o solo congelado e as trepadeiras facilitam. Em seguida, há a análise da espionagem americana sobre a evolução da crise

Carlson, a unidade especial ucraniana As canoas atacam ao longo do rio que efetivamente divide os dois lados no sul. comandos Eu desci na margem esquerda Eles hastearam sua bandeira em um guindaste. Faça um desafio que também funcione como um quiz para questionar a área. ré O que aconteceu na península de Kinburn?a oeste de Kherson, com o desembarque de grandes forças, manobra sobre a qual havia relatos conflitantes. A resistência continuou mirando os adversários de longe, que estavam a 20-30 quilômetros da hidrovia. Em vez disso, os invasores reativaram os ataques nas regiões orientais, com bombardeios relatados em Kharkiv, Kramatorsk e Donetsk. observe o tempo: Em algumas áreas a argila domina, mas em outras áreas o solo congelado e isso pode facilitar a intrusão de reservatórios.

A este respeito, será interessante Descubra se Vladimir Putin realmente decidirá visitar Donbass. Seu porta-voz, Dmitry Peskov, falou sobre essa hipótese, uma viagem que também teria um significado político para reafirmar a importância do controle dos territórios ocupados. Entenda a atividade paralela de altos funcionários. O ministro da Defesa Shoigu voou para Minsk para Assinatura de um novo acordo militar com a Bielorrússiaqual país Desempenha um papel de suporte Kyiv é obrigado a estar em alerta. Segundo algumas fontes, será Um posto dedicado às forças russas mobilizadas está ativo há algum tempo na localidade de Lebel. Por outro lado, o vice-ministro da Defesa, Alexander Fomin, esteve em Teerã para conversas com líderes militares, informaram contatos Concentre-se na venda de drones e mísseis do Irã.

