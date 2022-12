Emergência de apagão em Kyiv. Ofensiva russa em grande escala em Donbass – Europa

Todo o possível foi feito por semanas em Kyiv para também se defender da geada, mas nessas horas a teimosia da resistência ucraniana pouco pode fazer contra as temperaturas que caem para -5 enquanto uma nova emergência de blecaute é desencadeada após a empresa de energia Dtek determinar. não pode dar seguimento a um corte de energia já planeado e que os técnicos estão “a fazer tudo o que podem para estabilizar a situação”. Um “caso” – no terreno – só pode começar daqui, das cidades aleijadas, mas vai até o Donbass, onde chovem bombardeios continuamente por 24 horas, e até Luhansk, onde ativistas falam sobre civis executados publicamente pelo ocupantes russos. Estas são as camadas do conflito que parece, por um lado, estar a abrandar no terreno bloqueado pela resistência ucraniana e, por outro lado, perder apoio na opinião pública russa, segundo informações de inteligência de Washington e Londres. . O relatório diário do Ministério da Defesa britânico indica que 55% dos russos apoiam as negociações de paz com a Ucrânia, enquanto apenas 25% dizem apoiar a continuação do conflito.

“Apesar dos esforços das autoridades russas para estabelecer amplo controle sobre a esfera da informação, o conflito tornou-se cada vez mais tangível para muitos russos desde a mobilização parcial em setembro de 2022”, diz a inteligência britânica. “Como é improvável que a Rússia alcance grandes sucessos no campo de batalha nos próximos meses, o Kremlin provavelmente achará cada vez mais difícil manter a aprovação tácita da guerra entre a população.” No campo de batalha, o cenário foi rastreado pela diretora de inteligência dos EUA, Avril Haines, destacando como os combates na Ucrânia diminuíram – e provavelmente continuarão a desacelerar nos próximos meses de inverno – enquanto não há evidências de enfraquecimento da resistência das forças de Kyiv. Falando em um fórum de defesa na Califórnia, Haines disse que ambos os lados procurariam “reabastecimento e reabastecimento” para qualquer contra-ofensiva na primavera, enquanto a Rússia perdeu mais da metade do território que capturou. Embora tenha confirmado que a maior parte dos combates está ocorrendo nas regiões de Bakhmut e Donetsk, no leste da Ucrânia, ele observou que os combates diminuíram após a retirada das forças russas da região ocidental de Kherson no mês passado.

Ele destacou: “Já estamos assistindo a uma espécie de diminuição do ritmo do conflito e esperamos que esse resultado seja nos próximos meses”. “Os exércitos ucraniano e russo vão se preparar para um contra-ataque após o inverno. Mas, na verdade, temos algumas dúvidas sobre se os russos estão prontos ou não”, disse ele. Ele também confirmou a crença da inteligência dos EUA de que o presidente russo, Vladimir Putin, não tem um quadro completo, neste momento, de como suas forças armadas estão frustradas: “Vemos escassez de munição, problemas com abastecimento, logística e toda uma ladainha de preocupações de que o os russos estão enfrentando.” Duvidoso, mas também sangrento e disposto a fazer qualquer coisa para enviar uma mensagem de força, se é verdade que os russos executaram publicamente um grupo de civis na parte ocupada da região de Lugansk. O ativista e advogado ucraniano Sergey Sternenko falou sobre isso no Telegram, também postando fotos: “Na região de Lugansk, os russos executaram civis publicamente. Foi um movimento frontal, para que todos pudessem ver. E o mundo deveria ver. A palavra sem humanos se gabam de suas atrocidades.”

Mais de 9.400 civis já foram mortos em bombardeios russos. Isso foi afirmado por Yevhen Yenin, vice-ministro de Assuntos Internos da Ucrânia, relata Ukrinform. “Segundo a Polícia Nacional, mais de 9.400 civis foram mortos e cerca de 6.800 feridos. Infelizmente, também há crianças entre eles: 461 foram mortos desde a invasão russa da Ucrânia”, disse Yenin. Segundo o vice-ministro, os policiais registram cada vez mais crimes cometidos por forças hostis no território libertado das forças ucranianas.