Ucrânia, um alto funcionário em Azov: “Nossa batalha continua.” O pedido de prisão perpétua para o soldado russo no julgamento de Kiev – o mundo

A Rússia está pronta para retomar as negociações com a Ucrânia quando Kiev se declarar pronta para fazê-lo. Isto foi afirmado pelo vice-chanceler russo Andrei Rudenko. Resposta imediata do conselheiro de Zelensky: “Não nos ofereça um cessar-fogo, isso é impossível sem a retirada completa das forças russas”. a partir de Biden na Casa Branca A primeira-ministra sueca Magdalena Andersson e o presidente finlandês Sauli Niinistö. O líder americano ofereceu “forte apoio para se juntar à coalizão mais poderosa do mundo”. O Senado dos EUA aprova o pacote através US$ 40 bilhões em ajuda Pessoal militar e humanitário da Ucrânia. Com o sinal verde, a ação chega à mesa do presidente Joe Biden para assinatura. Esta medida foi aprovada por 85 votos a 11 contra.



Enquanto isso, a frente irredutível da siderúrgica parece não desistir. “A guerra ainda não acabouA guerra total está apenas começando. Você terá que se tornar líder e assumir o controle ou fugir e então incorrer em maiores perdas. “O major Bohdan Krutevich, chefe do Estado-Maior do Regimento Azov, um dos combatentes ucranianos ainda dentro da siderúrgica Azovstal, escreveu em um post no Instagram. Mariupol. “A Rússia, como os Estados Unidos, está acostumada a lutar contra países muito mais fracos, e todos os problemas foram resolvidos. Bombardeio de artilharia pesada ou ataques aéreos. Somos mais fracos em termos de capacidades militares, mas a autoconfiança do inimigo é nosso trunfo.”

1.730 pessoas foram libertadas até agora, 80 feridos, mas seu destino é incerto. A evacuação de Mariupol continua. Os ucranianos estão otimistas: Moscou cumprirá sua promessa. Perdoe-me pelos meus crimesEu apenas segui ordens”, disse o jovem sargento russo, condenado à prisão perpétua em Kiev por assassinatos durante o conflito. Katerina Shelipova, viúva de Shchemarin, admitiu que foi morta por tiros de AK-47 na cabeça: “O que você sentiu durante o No decorrer do conflito? Atirando?”, ela perguntou, olhando-o nos olhos. “Eu pedi”, sua resposta pedindo “perdão”.

A guerra na Ucrânia começa “Crise Alimentar”. Draghi disse isso durante seu briefing ao Senado, enfatizando que, para evitar uma exacerbação, “devemos chegar a um cessar-fogo o mais rápido possível e retomar as negociações: essa é a posição da Itália e da União Europeia, que compartilho com Biden”. Mas permanecerá “a Ucrânia e não outros que decidem qual paz aceitar”. Mesmo após a expulsão dos diplomatas, continua sendo “necessário manter canais de diálogo” com Moscou, porque são necessários para uma solução negociada. “E a independência do gás russo é possível no segundo semestre de 2024”.

O Ministério da Defesa russo disse que o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas russas, Valery Gerasimov, e o presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA, Mark Milley, discutiram hoje a conversa telefônica “Por iniciativa do lado americano” sobre “questões de interesse comum, incluindo a situação na Ucrânia”. Isso foi relatado pela agência de notícias estatal russa TASS.

“A Rússia não atingiu seus objetivos na Ucrânia: teve que abandonar Kiev e Kharkiv e atacar”, acrescentou. No Donbass parou. Mas não acreditamos que Moscou tenha abandonado seus planos e, portanto, devemos nos preparar para apoiar a Ucrânia a médio e longo prazo”, disse o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.

Soldado russo pede perdão em tribunal de Kiev





Em breve a decisão sobre a Suécia e a Finlândia

A Ucrânia nunca aceitará a ocupação da Rússia e a OTAN prestará a sua assistência enquanto for necessário. O exército também participou da cúpula: “Há muitas lições que podem ser aprendidas com a guerra na Ucrânia, por exemplo, a importância do moral das tropas.” “Os ucranianos estão lutando para defender seu país. E qualquer um na OTAN sabe pelo que está lutando: proteger a liberdade e a democracia, nosso modo de vida.”

“As preocupações com a segurança de todos os aliados devem ser levadas em consideração agora que estamos lidando com pedidos de entrada da Suécia e da Finlândia, mas estou ciente de que uma decisão será tomada em breve: com sua entrada, 96% da população da Europa viverá sob OTAN.” Isto foi afirmado pelo secretário-geral da OTAN Jens Stoltenberg durante sua reunião com o primeiro-ministro dinamarquês Mette Frederiksen.

“Saúdo os esforços de defesa da UE: o aumento dos gastos e o fortalecimento da indústria militar europeia, se bem feito, beneficiará a aliança transatlântica.” O secretário-geral da OTAN disse isso. Ele destacou que “a cooperação entre a OTAN e a União Européia atingiu níveis sem precedentes”.

“Dou um forte apoio para ingressar na aliança mais poderosa do mundo para a Suécia e a Finlândia.” Isso foi afirmado pelo presidente dos EUA, Joe Biden, na Casa Branca, em uma entrevista coletiva com os líderes dos dois países. Ele ressaltou que se trata de um “momento histórico”.

“Não há dúvida de que a Otan hoje é tão importante, eficaz e necessária como sempre”, disse Joe Biden em entrevista coletiva conjunta na Casa Branca com a primeira-ministra sueca Magdalena Andersson e o presidente finlandês Sauli Niinistö. Para Biden, a OTAN é uma “aliança indispensável” para a paz e o mundo livre.

Biden anunciou que seu governo está submetendo hoje ao Congresso os documentos de adesão da Finlândia e da Suécia, enfatizando que os dois países “cumprem todos os critérios” para ingressar na aliança.

“Levamos o terrorismo a sério e o combatemos. Estamos prontos para discutir todas as suas preocupações com a Turquia sobre nossa adesão à Otan”, acrescentou. Isto foi afirmado pelo presidente da Finlândia Sauli Niinistö na Casa Branca.

Crianças foram mortas na guerra

O número de crianças mortas e feridas na Ucrânia durante os 85 dias de guerra subiu para 231. O anúncio foi feito pelo Gabinete do Procurador de Kiev no Telegram, citando UNIAN. O maior número de pequenas vítimas foi registrado nas regiões de Donetsk, Kiev, Kharkiv, Chernihiv, Kherson, Lugansk e Mykolaiv. Ontem, ele soube da morte de uma menina de 17 anos na cidade de Buluhi, região de Zaporizhzhya, como resultado do bombardeio russo de edifícios civis na cidade. Dois dias atrás, na estrada na região de Mykolaiv, 8 pessoas morreram, incluindo uma menina de 5 anos, como resultado de uma explosão de mina.

redemoinhos de moscou

A Rússia reabrirá o acesso aos portos ucranianos se o Ocidente suspender as sanções de exportação. O vice-chanceler Andrei Rudenko disse à Interfax. Rudenko disse que a primeira causa da crise alimentar são “as sanções impostas à Rússia pelos Estados Unidos e pela União Europeia, que impedem o livre comércio, especialmente de produtos alimentícios, incluindo o trigo. Então, se nossos parceiros querem uma solução, também é necessário para resolver os problemas relacionados ao levantamento das restrições.” Sanções às exportações russas”, disse Rudenko.

“Não nos ofereça um cessar-fogo, isso é impossível sem a retirada completa das forças russas. A sociedade ucraniana não está interessada no novo ‘Minsk’ e no retorno da guerra em alguns anos”, acrescentou. O conselheiro presidencial ucraniano Mikhailo Podolak escreveu a mensagem no Twitter, que foi adquirido pela UNIAN.

Guerra de diplomatas, Moscou expulsa 24 italianos





Enviar Vice-Príncipe de Azov

O vice-comandante e porta-voz do regimento Azov, Svyatoslav Balamar (Kalina), teria deixado Azovstal na noite passada. É redigido pelos canais pró-governo russos Telegram, transmitindo as palavras do correspondente enviado à frente, Dmitry Steshin, mas garante que não há mais confirmações.

E a guerra continua

Pelo menos 12 pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas hoje em um bombardeio russo da cidade de Severodonetsk, no leste da Ucrânia, que foi quase sitiada pelas forças de Moscou. O anúncio foi feito pelo governador da região Serqi Gedayi. Ele disse no Telegram que os russos “começaram o bombardeio indiscriminado do centro regional com armas pesadas pela manhã, e o bombardeio ainda continua”.



Dez civis, incluindo duas crianças, foram mortos, sete ficaram feridos em duas cidades da região de Donetsk, na Ucrânia (leste), em bombardeios do exército russo ontem e hoje: informou o chefe da Administração Militar Regional, Pavlo Kirilenko. Interfax Ucrânia. “Em 18 de maio, os russos mataram dez civis de Donbass, sete em Lyman e três em Bakhmut. Entre os mortos estavam duas crianças, uma em Lyman e outra em Bakhmut. Outras sete ficaram feridas hoje”, disse Kirilenko. Atualmente, é impossível estabelecer o número exato de vítimas nas cidades ocupadas de Mariupol e Volnovaka.

As forças de Moscou continuaram a bombardear a região ucraniana de Sumy (leste) ao longo de sua fronteira com a Rússia na noite passada: o chefe da Administração Militar Regional, Dmytro Chivitsky, informou via Telegram, segundo o Ukrainska Pravda. “Parece que os inimigos russos enlouqueceram. Os bombardeios continuaram ao longo das fronteiras de toda a região de Sumy”, escreveu Zhyvytskyi, explicando que os ataques com artilharia pesada vieram de terras russas. No momento não há vítimas.

Pelo menos uma pessoa foi morta na madrugada de hoje em um ataque das forças ucranianas à aldeia russa de Teutkino, na região de Kursk (sudoeste), perto da fronteira com a Ucrânia: o governador da região Roman Starovit, que também falou de “ferido”.

Agência ANSA Um total de 1.730 soldados ucranianos que foram fortificados na siderúrgica Azovstal em Mariupol se renderam desde segunda-feira passada, disse a Interfax citando o Ministério da Defesa russo, acrescentando que pelo menos 80 deles ficaram feridos. (lidar com)

A Rússia também quer recrutar estudantes dos territórios ocupados da região de Donetsk (leste) na guerra na Ucrânia: o Estado-Maior das Forças Armadas em Kiev anunciou isso no Facebook, segundo relatórios da UNIAN.

Na carta, os líderes militares ucranianos explicaram que, devido à “falta de” homens nos “territórios temporariamente ocupados da região de Donetsk”, o comando militar russo planeja “engajar estudantes de instituições de ensino superior nos combates”.