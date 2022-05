Não elegível por um ano pela Federação Internacional – Corriere.it

a partir de Lorenzo Nicolau

Apresentou Ivan Kulyak em março em Doha na Copa do Mundo no pódio com a mensagem presa ao peito com a ginasta ucraniana ao seu lado

Ele subiu ao pódio com ‘Z’ e até agora apenas as decisões da FIG eram esperadas. Apesar de Ivan Kulyak, 20 anos, Explicou suas razões, estimulando o gesto em reação à atitude hostil de seus colegas ucranianos em relação a ele, pois a Federação Russa, agora, decidiu excluir o responsável por esse gesto por um ano. O corredor conquistou a medalha de bronze na final paralela em Doha, no Catar, Na caixa aparece a mensagem, que há alguns meses se tornou símbolo da invasão russa da Ucrânia, Ao lado do medalhista de ouro Ilya Kovtun, ginasta de Sirkasy, cidade a sudeste de Kiev.

Devido à desqualificação, Kolya agora é forçado a devolver sua medalha E devolver a sentença de 500 francos suíços (cerca de 486 euros), mas ainda tem direito a recurso no prazo de 21 dias. Em comparação com seus companheiros de equipe, que junto com atletas bielorrussos já foram expulsos das competições oficiais, se a suspensão dos estimulantes desses países ainda estiver em vigor em 17 de maio de 2023, desqualificação de colicas Será prorrogado por mais seis meses a partir do fim da proibição. O agravante é que ele orgulhosamente exibiu os braços atrás das costas e com um olhar grandioso, durante a cerimônia de premiação, o Zeta simbolizava a vitória russa (“za popido”, especificamente “pela vitória”), um pró-símbolo que os políticos de Putin , ativistas e influenciadores usavam, e até outros atletas, como medalhas em suas roupas.

Logo após o incidente, e diante da indignação de todos, o jovem de 20 anos respondeu via Telegram a perguntas de quem lhe perguntou sobre os motivos do gesto. "Fomos maltratados pelos meninos ucranianos, e não o contrário. Os organizadores nos pediram para esconder a bandeira e remover nossos símbolos. Eles cantaram o hino nacional 'Glória à Ucrânia'. Eles me pediram para esconder, mas eu queria mostrar a eles quem eu era. Uma posição que seu treinador também apoiou, Valentina Rodionenko. Foi definitivamente uma iniciativa pessoal e ponderada. Todos os nossos filhos são patriotas e estão sempre prontos para defender e honrar sua pátria." Assim, no canal russo Match TV, ela defende a ginasta. Apenas um ano atrás Kolya estava terminando o rascunho do curso militar A Balashika, Um site para uma grande base militar no país, evidenciado por uma foto que ele postou em sua conta do Instagram. Embora a mesma coisa há algum tempo atrás Presidente russo Vladimir Putin Ele disse que queria aboli-lo, e o serviço militar obrigatório na Rússia ainda se aplica a todos os homens entre 18 e 27 anos, por um período de 12 meses. Portanto, o atleta deve ter encerrado imediatamente, para poder se concentrar apenas em sua carreira competitiva, que agora está em risco devido à eliminação de Doha e um gesto perigoso.