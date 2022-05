“Houve erros…”. A aceitação de Kadyrov

O maldito chefe disse, pela primeira vez, uma palavra que não podia ser pronunciada: “ Erros O homem forte que ameaçou Zelensky de morte e garantiu a si mesmo que poderia sitiar a Ucrânia em poucos dias agora admitiu que algo estava errado. Ele fez isso sem insinuar nenhum fracasso, claro, mas ao mesmo tempo admitiu que o ataque a Kiev não produziu todos os resultados esperados, o presidente checheno Ramzan KadyrovFalando em um evento público, ele avaliou a chamada operação militar de Putin e, em meio à intimidação do Ocidente e garantias de seus partidários, ele também observou “ deficiências Moscou.

“ Está tudo bem e estamos indo conforme o planejado, estamos cumprindo a tarefa definida pelo nosso chefe 100% Kadyrov disse, referindo-se Presidente russo Vladimir Putin. Mas então, diante de algumas notícias indiscutíveis do cenário de guerra, o líder checheno também admitiu: “ Erros foram cometidos no início, algumas pequenas deficiências … “Na narrativa apresentada, o lutador falou da Rússia como um país em conflito com a OTAN e o Ocidente. dificuldade registrado em campo.

“ Não estamos lutando contra a Ucrânia hoje. Estamos lutando Aniversário Kadyrov anunciou. E de novo: “ A OTAN e o Ocidente os armam, e seus mercenários estão lá. Por isso não é fácil para o nosso país, mas é uma experiência muito legal. Vamos provar mais uma vez que a Rússia não pode ser derrotada Em seguida, o líder da milícia chechena reiterou seu apreço por Putin. Estamos unidos por nosso presidente, suas políticas firmes, sua sinceridade e seu verdadeiro serviço ao nosso país e nosso povo. E nem todo mundo percebe imediatamente que ele está tomando as decisões certas, mas no final eles provam que estão certos toda vez Ele disse, mais uma vez do lado da propaganda de Moscou.

mas diga “ dificuldade Como o vice-secretário do Conselho de Segurança da Rússia falou na frente ucraniana, Rashid Nurgaliev. Aliás, com os mesmos argumentos e as mesmas garantias que Kadyrov propôs. “ Apesar das dificuldades atuais, a operação militar especial russa na Ucrânia será concluída e todos os seus objetivos serão alcançados O homem do Kremlin disse em uma reunião da liderança do aparelho com embaixadores estrangeiros. Nurgaliev também argumentou “ As forças armadas russas estão apenas atacando a infraestrutura militar e as forças ucranianas ‘, embora a notícia da frente conte uma história completamente diferente.