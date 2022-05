Avião cai na China, “Boeing caiu deliberadamente” – Corriere.it

a partir de Leonard Burberry

O avião caiu em 21 de março. O acidente tirou a vida de 132 pessoas. Ainda não está claro se um dos pilotos ou outra pessoa caiu o Boeing

Boeing 737-800 oriental chinês caiu em 21 de março o último Quase na velocidade do som Foi intencionalmente esmagado por alguém no cockpit naquele momento. Para dizer isso, fontes americanas conseguiram ler os dados das duas caixas pretas do avião, que se desintegraram em mais de 49.000 pedaços e mataram 123 passageiros e 9 tripulantes. A investigação é conduzida oficialmente pelas autoridades chinesas preocupadas com o incidente, mas parte da equipe de investigação ocidental não escondeu o descontentamento com a forma como Pequim lida com o caso há dias.

Voar O avião decolou às 13h16, hora local (6h16, hora italiana, então) em 21 de março. Às 14h17, ele entrou na FIR de Guangzhou, onde perdeu altitude às 14h20 sem enviar nenhum sinal. A pessoa encarregada do centro de controle de área designado para gerenciar esse voo ligou várias vezes para a tripulação, mas não obteve resposta. N, da cabine, eles enviaram um socorro. Quarenta segundos antes do acidente, o Boeing 737-800 recuperou uma ligeira altitude, mas logo depois – às 14h23 – o radar parou de receber sinais do avião após outro pouso repentino.

dinâmica O que aconteceu naqueles minutos? análise correio Alguns dias após o acidente, ele calculou como um jato da Boeing quase atingiu a velocidade do som ao cruzar seus limites estruturais ao cair. A aeronave, de acordo com os dados coletados, tocou 1125 quilômetros por hora quinze segundos após o início do mergulho em um ângulo de 89 graus em relação à trajetória projetada: naquele momento e naquela altitude (2393 metros) a velocidade do som. Estima-se em 1.190 quilômetros por hora. READ COVID: Grécia, toque de recolher e proibição de música em Zakynthos e Chania - Última Hora

Investigações As duas caixas pretas foram recuperadas sem dificuldades particulares, mas uma delas estava em circunstâncias problemáticas quanto à extração de dados e para isso foi enviada para os Estados Unidos. Como a China está conduzindo a investigação, nenhuma informação pode ser divulgada, exceto de Pequim. No relatório inicial, as autoridades locais forneceram poucas informações sobre a dinâmica.

primeiros resultados Esse documento incomodou especialistas estrangeiros que também foram chamados para ajudar porque a equipe já havia revelado que o Boeing 737 fez o que foi pedido, explica uma fonte dos EUA. A confirmação veio dos dados iniciais das caixas pretas: em particular, o gravador de dados de voo mostraria como alguém executou intencionalmente as manobras que levaram a aeronave a apontar o nariz para o solo.

Hipótese Mas quem era? para mim Jornal de Wall Street, que deu a notícia pela primeira vez, o foco está no líder. Quem tem acesso direto aos dados da caixa preta, permite correio Que de fato a intervenção do primeiro oficial, que está sentado à direita do comandante, não pode ser excluída. Por enquanto, parece que a hipótese de um ataque terrorista com um terceiro – um passageiro ou comissário de bordo – invadindo a cabine foi descartada. A fonte explicou que a porta estava fechada naquele momento e nenhum grito foi ouvido.

perícia Não só isso: de acordo com a fonte, todos que já operaram um Boeing sabem como desativar o piloto automático, que foi ativado naquele momento, e causar a queda do avião. o correio A China Eastern e a Autoridade de Aviação Civil da China foram solicitadas a comentar, mas não receberam uma resposta no momento em que o artigo foi publicado. A Boeing, fabricante, está se referindo a Pequim enquanto lidera a investigação. READ "Museus ucranianos saqueados pelos russos O colossal tesouro dos antigos citas desapareceu de Melitopol"