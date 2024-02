“Zalozny é um verdadeiro herói. Precisamos de mais soldados” – Corriere.it

Do nosso correspondente

Kolodyazhny (leste da Ucrânia) – A vala sobe em zigue-zague pela encosta nua. A passagem dos soldados transformou a neve do fundo em gelo que não derrete, a menos quatro graus Celsius no meio do dia, e caminhar rapidamente para chegar aos bunkers envolve um exercício constante de equilíbrio. Porém, os soldados aconselham não diminuir a velocidade e manter sempre a cabeça baixa. para”As posições russas estão a distâncias entre 500 e 800 metros. Eles podem atirar em nós com tudo o que têmDe rifles de precisão a morteiros e até mísseis Grad e pequenos drones suicidas.

“Mas os mais perigosos são os ataques de tanques, que nem sequer nos dão tempo para nos atirarmos ao chão: a explosão de partida coincide com a explosão de impacto”, diz o soldado Dmitry, que conduziu Djibo muito rapidamente pela retaguarda e agora nos encoraja . No bunker de comando do 36º Batalhão de Atiradores Enquadrado na 61ª Brigada Mecanizada, que a partir de setembro de 2022 Preside o ponto estrategicamente vital que serve de articulação entre o setor principal de Kharkiv e o atualmente quente setor de Kubyansk. As explosões podem ser ouvidas ao longe, pois há o promontório Bakhmut ao sul e o promontório Avdiivka não está longe, onde nas últimas horas parece que os russos assumiram o controle de alguns locais.

Viemos para a linha da frente para compreender o que é o moral depois de quase dois anos de guerra, mas também para falar com os militares sobre assuntos militares que actualmente envolvem toda a Ucrânia e que podem até desestabilizar o governo de Volodymyr Zelensky. Todos, sem discriminação, acolhem favoravelmente a opção europeia de garantir ajuda financeira. Eles cantam nas trincheiras: “Somos a sua linha de frente contra a Rússia. Se perdermos, será a sua vez de lutar”. Eles exigem acima de tudo munições e drones. “Nosso batalhão está perdendo uma média de quatro drones por dia. Eles são vitais para nós, especialmente agora que os russos melhoraram suas técnicas de interferência que interferem em nossos sistemas de controle aéreo”, explicaram. “Mas o que eles acham do projeto? ?” A nova lei trabalhista visa reabastecer as fileiras E a notícia, agora publicamente disponível, de que Zelensky pretende substituir o Chefe do Estado-Maior, o mesmo General Valery Zalozny que foi tão popular por salvar Kiev nas primeiras semanas do ataque russo e garantir assim a estabilidade do país nas suas horas mais sombrias? READ Sanções à Rússia: a decepção começa na Europa

– Soldada Valentina Druz: natural de Kharkiv, 26 anos, voluntária em 2015 (Foto de Lorenzo Cremonesi)

“Somos soldados e não quero falar de política. Os evasores militares, especialmente aqueles que fogem ilegalmente para o exterior, são considerados traidores. Eles devem ser julgados e, se possível, persuadidos a cumprir o seu dever. É absolutamente necessário garantir que aqueles que estão na linha da frente sejam substituídos. “Aqui há homens que lutam desde os primeiros dias da invasão”, responde o sargento Petro Turjanski, de 39 anos. Ele, como dezenas de soldados ao seu redor, evita criticar Zelenskiy publicamente. Mas A simpatia deles por Zalozny é clara: “Ele é um verdadeiro lutador e entende nossas necessidades. “Ele insistiu em pedir meio milhão de novos recrutas e sabe o que está fazendo.” O tema está na agenda. Na segunda-feira, Zelensky pareceu propor um papel como conselheiro militar de Zalozny, com o objetivo de substituí-lo por o atual chefe da inteligência, Kirilo Budanov, ou com o comandante das Forças Terrestres, Oleksandr Sirsky. Mas Zalozny parece ter colocado o pé no chão, enquanto os dois iam recuar, ou pelo menos demorar. Os motivos de Zelenskyy são bem conhecido: o fracasso de uma contra-ofensiva militar no verão passado criou incerteza, e ele aconselhou os aliados dos EUA a não insistirem muito. Na resistência de Bakhmuth, que leva à perda de homens e equipamentos. Hoje Uma mudança abrangente ao mais alto nível das forças armadas poderia ajudar. Além disso, a sociedade civil parece relutante em aceitar uma legislação laboral demasiado rigorosa. No entanto, se Zalozny entrar na política, ele poderá desafiar abertamente Zelenskyy.