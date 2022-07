Agosto, última previsão põe em risco as férias de verão; Motivos » ILMETEO.it

Clima: agosto, última previsão coloca em risco as férias de verão; as razões

ofertas de agostoacabei de chegar A nova previsão sazonal para o Centro Europeu para agostocom previsões gerais de precipitação e temperaturas.

As férias de verão estarão em perigo real para muitos italianos?

Para responder a esta pergunta, devemos contar com o chamado Perspectivas Climáticas de Longo Prazo (agosto): As previsões sazonais já foram categoricamente não confiáveis ​​e apenas um assunto de estudo e interesse por curiosidade e paixão, agora são Instrumento válido para diagnóstico científico, com contribuições críticas para a avaliação climática de longo prazo. Na Europa, o líder neste setor é o Centro Europeu de Previsão de Médio Prazo, ECMWFde Reading (Reino Unido).

Parece que entre o final Julho começar Agosto o Campo de alta pressão afro-grandeEstá destinado a impor-se cada vez mais na bacia do Mediterrâneo. A última oferta do Centro Europeu confirmação (mapa em anexo) Na verdade, uma tendência dedicada ao calor no período chave tradicional feriados italianos: Bem, parece que teremos que lidar muito bem com as temperaturas Acima da média até +5/6°C, especialmente nas regiões do norte.

O fato preocupante é que esta anomalia térmica afeta quase todo o continente, da Península Ibérica à Rússia, sublinhando a natureza extraordinária deste verão que corre o risco de estar entre os mais quentes já registrados na Europa.

Por isso, é perfeitamente legítimo falar em “riscoConcretamente, isso se traduz em Ondas de calor frequentes vindas do coração da África (deserto do Saara), com picos prontos para pulverizar acima de 35°C, especialmente em Val Badanano interior dos dois ilhas principais E por parte de península centro-sul.

Essas fases anômalas e quentes devem ser tratadas como verdadeiros “mau tempo”, pois podem causar sérios danos: Desidratação prolongada e problemas de saúde E por último, mas não menos importante, o perigo indireto de eventos climáticos extremos. Na verdade, todo esse calor extra também aumenta a energia potencial associada ao resultado de tempestades de granizo e tempestades sempre que correntes de ar fresco podem “penetrar” no escudo anti-remoinho. Então é correto falar de férias em risco, mesmo que não exatamente por causa de chuva e trovoadas, mas por outro motivo.

Assim, o verão deve continuar nessa tendência climática, com ondas contínuas de ar quente vindo da África, conforme anunciado pela última previsão sazonal do próprio oficial. Centro Europeu.

Temperaturas acima da média de +2/3°C na maior parte da Itália (Fonte: ECMWF)