Agosto, a nova previsão sazonal para o Centro Europeu apresenta um cenário desconfortável »ILMETEO.it

Clima: agosto, a nova previsão sazonal para o Centro Europeu apresenta um cenário desconfortável

Destaque de férias em meio à seca e temperaturas anormais em muitas regiões da Itália

ofertas de agostoacabei de chegar A nova previsão sazonal para o Centro Europeu para agosto, com previsões gerais de precipitação e temperaturas. O que surgiu é um cenário muito desconfortável para muitas de nossas regiões.

Férias de verão estão em perigo para muitos italianos?

Em primeiro lugar, é necessária uma hipótese. O clássico verão italiano parece ter acabado; EU ‘Furacão Açoresque era predominante no verão, agora está longe, “Perdido” No meio do Oceano Atlântico. contra ciclone africano Suba à tona cada vez mais, para subir ao papel protagonista principal. É por isso que estamos vendo ondas de calor cada vez mais intensas e duradouras, algo que nunca vimos antes e atestam a mudança climática que ocorre há algumas décadas.

Dito isto, parece estar entre o final Julho começar Agosto o Campo de alta pressão afro-grandeEstá destinado a impor-se cada vez mais na bacia do Mediterrâneo. A última oferta do Centro Europeu confirmação Na verdade, é uma tendência dedicada ao calor tradicionalmente destacando feriados italianos: Bem, parece que teremos que lidar muito bem com as temperaturas Acima da média de cerca de +3 ° C.

O fato preocupante é que esta anomalia térmica afeta quase todo o continente, desde a Península Ibérica até a Rússia, sublinhando a natureza extraordinária deste verão que provavelmente será um dos mais quentes já registrados na Europa.

Por esta razão do projeto falando sobre “riscoComo na prática se traduz em Ondas de calor frequentes vindas do coração da África (deserto do Saara), com picos prontos para pulverizar acima de 35°C, especialmente em Val Badanano interior dos dois ilhas principais E por parte de península centro-sul.

Essas fases anômalas e vermelhas devem ser tratadas como “ondas de mau tempo” porque sabemos os danos que causam: seca prolongada, problemas de saúde e, por último, mas não menos importante, o perigo de eventos climáticos extremos. Na verdade, todo esse calor extra também aumenta a energia potencial associada a tempestades de granizo e tempestades sempre que correntes de ar fresco podem “penetrar” no escudo anti-remoinho. Então é correto falar de férias em risco, mesmo que não exatamente por causa de chuva e trovoadas, mas por outro motivo.

Assim, o verão deve continuar nessa tendência climática, com ondas contínuas de ar quente vindo da África, conforme anunciado pela última previsão sazonal do próprio oficial. Centro Europeu.

Temperaturas acima da média de +2/3°C na maior parte da Itália (Fonte: ECMWF)