Ucrânia na União Europeia? Agora realmente há tempo. Pelo menos de acordo com o vice-primeiro-ministro da Ucrânia para a Integração Europeia e Euro-Atlântica, Olha Stefanyshina, numa entrevista à Voice of America: “Estaremos prontos para a adesão à UE dentro de dois anos, mas obviamente o curso da guerra determinará o curso político .” Domínio. Penso que dois anos serão suficientes para nos prepararmos totalmente e, quando a guerra com a Rússia terminar, faremos dez vezes mais do que estamos a fazer agora para tomar esta decisão.

Stefanyshina sublinhou que a Ucrânia também está a trabalhar para aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), mas a decisão em si não depende apenas de Kiev. Em particular, a questão da aliança atlântica é uma decisão política: “Estamos a trabalhar para melhorar a interoperabilidade com as forças aliadas e fortalecer as capacidades estratégicas de defesa do país através de reformas no sector da defesa e segurança e das lições de guerra que aprendemos”. Entretanto, Stefanyshina acredita que a Ucrânia pode aderir à NATO mais rapidamente do que a União Europeia. Isto está relacionado com o facto de, após a vitória, a coligação querer obter um país com um dos exércitos mais poderosos, que será o garante da segurança da Europa.