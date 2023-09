Terremoto no Marrocos deixa 296 vítimas

Um forte terremoto de magnitude 7 na escala Richter abalou a região de Marraquexe. O número de vítimas – segundo o ministro do Interior – é de 296 pessoas e mais de 150 feridos.Os sismógrafos registaram o sismo às 23h11 de sexta-feira, 8 de setembro. O epicentro do sismo localizou-se no sopé do Atlas, na província de Al Haouz, muito provavelmente no centro de Iguil, a uma profundidade de 8 quilómetros, a pouco mais de 70 quilómetros de Marraquexe. Mas o choque foi sentido ao longo de toda a cordilheira do Atlas, em Merzouga, uma das portas de entrada para o Sahara, Taroudant, Essaouira, Agadir, e do outro lado da cordilheira de Casablanca, até Rabat. O movimento ondulante durou cerca de 30 segundos, mas pareceu muito mais longo.

Medo, especialmente em Marraquexe, onde ruíram as partes mais frágeis das muralhas que rodeiam o centro histórico. Algumas casas desabaram. Na Praça Jemaa El Fna, o minarete de uma pequena mesquita perto do histórico “Café de France” desabou. Houve relatos de danos ao Kasbah de Marraquexe e desabamento de casas na região Nordeste. Na nova cidade existem fissuras na torre sineira da Igreja Católica de Gueliz. Desabamento de fachadas em Essaouira, no Oceano Atlântico, e em Ouarzazate, no centro-sul.

Muitos feridos, mas neste momento não há vítimas. Milhares de pessoas saíram às ruas da nova cidade de Marraquexe e aos becos da cidade velha, em estado de pânico.

Queda de energia e Internet por um longo período. A Embaixada Italiana em Rabat recebeu muitos telefonemas, especialmente de turistas que pediam para regressar à sua terra natal. Os aeroportos estão atualmente fechados e reabrirão na manhã de sábado.

