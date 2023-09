O G20 condena o uso da força na Ucrânia, mas não menciona Moscou – Ásia

O G20 condena o “uso da força” na Ucrânia para alcançar conquistas “regionais”: Você pode ler em texto Declaração final O que, no entanto, não menciona explicitamente a agressão russa. Por outro lado, os líderes denunciam que as “crises em cascata” representam uma ameaça ao crescimento global a longo prazo.

Em relação à guerra na Ucrânia, “Com referência à discussão de Bali, reafirmamos as nossas posições nacionais e as resoluções adoptadas pelo Conselho de Segurança da ONU e pela Assembleia Geral da ONU (A/RES/ES-11/1 e A/RES/ES- 11/6)”, sublinhando que todos os Estados “devem agir de forma consistente com os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas como um todo”. A este respeito, lemos na declaração aprovada no primeiro dia da reunião: “Todos os Estados devem abster-se da ameaça ou do uso da força para prosseguir a tomada de território contra a integridade territorial, a soberania ou a independência política de qualquer Estado”. Além disso, o G20 reafirma que “o uso ou ameaça de uso de armas nucleares é inaceitável”.

Abaixo estão os pontos da declaração adotada pelos líderes do G20 em Nova Delhi

“Compromisso de triplicar as energias renováveis ​​até 2030”



Os líderes do G20 estão a avançar na transição energética e nas alterações climáticas e comprometem-se a apoiar os esforços para triplicar a capacidade global de energia renovável até 2030. O grupo das principais economias avançadas e emergentes irá “prosseguir e encorajar esforços para triplicar a capacidade de energia renovável”, de acordo com o relatório. declaração final Para o G20. Dirigentes, concordaram nos dois primeiros dias de trabalho. “Prometemos acelerar urgentemente as nossas ações para enfrentar as crises e desafios ambientais, incluindo as alterações climáticas”, diz o texto de quase 40 páginas.

‘Exigimos a plena implementação do acordo do trigo’



O G20 apela à “implementação plena, oportuna e eficaz” do Acordo de Cereais para “garantir eficazmente a entrega rápida e sem entraves de cereais, alimentos, fertilizantes e insumos agrícolas da Federação Russa e da Ucrânia. Isto é essencial para satisfazer a procura nos países em desenvolvimento”. países.” E os países menos desenvolvidos, especialmente os de África”, afirma a declaração adoptada pelo G20 em Nova Deli.

“Aumentar significativamente os investimentos climáticos”



“Reconhecemos a necessidade de um maior investimento global para alcançar os nossos objetivos climáticos no Acordo de Paris, a fim de aumentar rápida e significativamente o investimento e o financiamento climático em milhares de milhões a biliões de dólares a nível mundial, provenientes de todas as fontes.”

“Chega de ataques à infraestrutura alimentar e energética.”



“Sublinhando a importância de apoiar a segurança alimentar e energética, apelámos ao fim da destruição militar ou de outros ataques a infra-estruturas relevantes. Expressámos também a nossa profunda preocupação com o impacto negativo dos conflitos na segurança civil, exacerbando a situação socioeconómica existente. “Fragilidade e vulnerabilidade Vulnerabilidade e obstrução de uma resposta humanitária eficaz”, dizia a declaração do G20 no parágrafo seguinte ao parágrafo que apelava à plena implementação do acordo do trigo, que não mencionava os recentes ataques à Ucrânia.

“Nenhum compromisso para acabar com os combustíveis fósseis”



Os líderes do G20 estão a pressionar pela transição energética e pelo combate às alterações climáticas, mas surpreendentemente não assumem compromissos de desinvestimento em combustíveis fósseis. Apesar dos múltiplos sinais negativos sobre a crise climática, os líderes afirmaram reconhecer a importância de “acelerar os esforços para eliminar gradualmente a energia do carvão”. A ausência de compromissos específicos também é particularmente preocupante, dado que o documento dos líderes foi desenvolvido na sequência de um relatório da ONU que destacou como a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis é “indispensável” para atingir emissões líquidas zero.

