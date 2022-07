Acordo China Wang Blinken para melhorar as relações – Ásia

Anthony Blinken encomendado da China Condenação da “agressão” russa contra a Ucrânia: O próprio secretário de Estado dos EUA informou. “Este é realmente o momento em que todos nós precisamos nos levantar, como G20 após o outro, para condenar a agressão e exigir, entre outras coisas, que a Rússia permita o acesso a alimentos. Encalhado na Ucrânia”, disse Blinken depois. Encontro na ilha indonésia de Bali com seu colega chinês Wang Yi. O secretário de Estado dos EUA acrescentou que não viu uma “assinatura” da cooperação da Rússia.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, e o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, chegaram a um “consenso” para melhorar as relações China-EUA. Isso foi afirmado pela diplomacia de Pequim em um comunicado.

Blinken disse esperar conversas “construtivas” com a China e falou no início do acordo bilateral com seu colega Wang Yi, à margem da reunião dos ministros das Relações Exteriores do G20 em Bali. “Em uma relação tão complexa como a que existe entre os Estados Unidos e a China, há muito o que falar”, observou Blinken. Wang Yi respondeu: “O presidente Xi Jinping acredita na cooperação e no ‘respeito mútuo’ entre as duas maiores potências econômicas do mundo. A China e os Estados Unidos são dois grandes países e é necessário que eles mantenham o comércio normal”.

No G-20 Estrangeiro em Bali, ocorreu outro muro contra o muro entre o Ocidente e a Rússia: as Sete Potências renovaram sua condenação contra Moscou pela invasão da Ucrânia, e o ministro Sergey Lavrov respondeu descaradamente, abandonando a cúpula antes de terminar. Nesse impasse, o Vaticano também está tentando contribuir para uma solução diplomática para o conflito: o Papa Francisco pode ir a Kyiv em agosto. Em Bali, o governo indonésio inaugurou os negócios do G20 em nome da neutralidade, como país anfitrião. Destacar as graves consequências dos conflitos em todo o mundo, inclusive na frente de alimentos e energia. “É nossa responsabilidade acabar com a guerra mais cedo ou mais tarde e resolver nossas diferenças na mesa de negociações, não no campo de batalha”, disse o ministro das Relações Exteriores Retno Marsudi a colegas, incluindo os líderes diplomáticos russos e americanos Lavrov e Anthony Blinken. Pela primeira vez nos enfrentamos desde o início do conflito. Ao final do confronto, Blinken deu a entender que a tentativa de ampliar a frente contra Moscou foi bem-sucedida: “Hoje ouvimos um forte coro de todo o mundo, não apenas dos Estados Unidos, sobre a necessidade de acabar com a frente.” Agressão na Ucrânia.” A ministra francesa Catherine Colonna ecoou a ministra francesa Catherine Colonna, enquanto Luigi Di Maio afirmou que “a Rússia destruiu nossa confiança”.

A versão do ministro indonésio foi diferente, pois não houve condenação unânime, mas “apenas alguns membros” a expressaram com clareza. Tanto que não foi produzido nenhum documento definitivo ao final dos trabalhos. A porta-voz de Lavrov, Maria Zakharova, comentou o suficiente, segundo os russos, para enfatizar que “a tentativa do G7 de nos isolar não teve sucesso”. Certamente, a cisão entre a Rússia e o Ocidente tornou-se mais aparente ao longo do dia. Quando chegou a hora das sessões a portas fechadas, Lavrov deixou a mesa enquanto a alemã Annalina Birbock criticava a invasão da Ucrânia. A cadeira também estava vazia durante o discurso de Blinkin e do ucraniano Dmytro Kuleba. Uma escalada de impaciência culminou no abandono precoce do cume. Porque “não há o que falar com aqueles que querem que a Ucrânia nos derrote no campo de batalha”, foi o motivo. O único sinal de abertura de Lavrov veio com a disposição de conversar com Ancara e Kiev para finalmente abrir os corredores de trigo ucranianos. O ministro russo falou sobre isso com seu colega turco Mevlut Cavusoglu em Bali. Mas as dúvidas ainda prevalecem na Ucrânia. De acordo com Kuleba, Moscou está “jogando os Jogos Vorazes com o mundo, impondo um bloqueio naval aos portos ucranianos com uma mão e nos culpando com a outra”. Enquanto isso, o conflito não mostra sinais de desaceleração, especialmente no Donbass, e a nova iniciativa do Vaticano está registrada em um impasse diplomático. O secretário do Vaticano para as Relações com o Vaticano explicou que “o Papa disse que iria à Ucrânia e mostrou que está sempre pronto para visitar Moscou e também para se encontrar com as autoridades russas”, porque “está muito convencido de que sua visita pode também têm resultados positivos.” Estados, Mons. Paulo Richard Gallagher. Sem exceção, esta missão de paz pode ocorrer em agosto.

Os Estados Unidos enviarão mais 400 milhões de armas para a Ucrânia. Um oficial de defesa disse ao Washington Post. No novo pacote, há também quatro sistemas de mísseis Himars (High Mobility Artillery Missile Systems), além dos outros oito sistemas que já foram despachados. Os Estados Unidos também enviarão 1.000 rodadas de artilharia de 155 mm com maior precisão e ajudarão a Ucrânia a atingir alvos específicos. O pacote também incluirá três veículos táticos, sistemas de radar, peças de reposição e outros equipamentos militares.