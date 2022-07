Ucrânia Rússia, notícias da guerra de hoje | América aloca mais de US$ 400 milhões em armas – Corriere.it

A partir de Andrea Nicastro e Marta Serafini

Sábado, 9 de julho, notícias ao vivo. Mais de 500 membros do batalhão Azov, capturados pelas forças russas, são acusados ​​de processos criminais por crimes de guerra. No ataque noturno à cidade estratégica de Bashmut em Donbass

• A guerra dia 136.

• A luta continua em Donetsk. De acordo com Kyiv, as forças ucranianas pararam o exército na direção de Sloviansk e Kharkiv.

• EU Os russos estão acumulando equipamentos na direção de Seversk, 8 quilômetros da frente atual.

• 20 hectares de campos Trigo em Zaporizhzhia.



• Os Estados Unidos anunciaram mais 400 milhões de ajuda militar à Ucrânia.

• Moscou está pronta para tomar medidas rigorosas se o bloqueio de Kaliningrado não for levantado.

• Zelensky: Não cederemos nenhuma terra à Rússia.

Durante a noite, ocorreu o ataque russo a Bashmut, uma ofensiva estratégica para conquistar o Donbass.

• E a América lança mais um pacote de ajuda militar no valor de mais de 400 milhões de dólares, e a resposta russa não é longa: os Estados Unidos querem continuar a guerra.



06:11 – O ponto em La Prima Ora: Sanções, terreno em chamas, notícias militares do progresso (por Alessandro TrossinoVladimir Putin insiste em alertar o Ocidente: as sanções só prejudicam quem as impõe, e novas medidas sobre o fornecimento de energia da Rússia podem ter efeitos desastrosos nos mercados globais. Marta Serafini disse: A última estratégia dos russos: Queime campos de trigo para passar fome e roubar recursos. Enquanto isso, o grão era roubado e revendido no exterior. O progresso russo continua, No campo e mísseis. A resistência ucraniana com novos lançadores de foguetes de longo alcance conseguiu atingir vários depósitos de munição, o que complica a logística dos russos, e eles foram forçados a descarregar munição a uma grande distância da frente. READ Ndrangheta, retorna da Espanha para a Itália fugitivo Romeo - Ultima Aura

04:47 – Embaixada da Rússia, Estados Unidos quer prolongar o conflito As autoridades dos EUA estão enviando novas armas para a Ucrânia, incluindo lançadores de mísseis HIMARS, porque querem prolongar o conflito por qualquer meio. Por trás dessa decisão está o desejo desenfreado de Washington de arrastar o conflito a qualquer custo, para compensar as crescentes perdas das Brigadas Nacionais e Forças Armadas da Ucrânia enviando armas. Isso foi afirmado – conforme relatado pela TASS – pela embaixada russa nos Estados Unidos sobre a assistência militar prestada pelas autoridades americanas a Kyiv. O argumento de altos funcionários dos EUA de que as armas fornecidas estão sendo usadas pelos ucranianos para fins defensivos insustentáveis. A embaixada acrescentou que as autoridades de Kyiv e as formações nacionalistas estão usando armas dos Estados Unidos para destruir as cidades de Donbass: todos os dias, em diferentes áreas da capital da República Democrática do Congo, onde nem sequer há soldados russos nas proximidades, civis morrer. Estados Unidos da América.

02:12 – Ataque russo Tass a Bashmut, estrategista de Slovyansk e Kramatorsk em Donbass Durante a noite, as Forças Armadas russas e a milícia da República Popular de Luhansk lançaram um ataque à cidade de Bashmut no Donbass. A TASS escreve isso, explicando que as forças aliadas capturaram a vila de Klinovoy, a cerca de 6 quilômetros de Bashmut, uma cidade de cerca de 80.000 pessoas sob controle ucraniano e considerada uma estratégia para o ataque a Sloviansk e Kramatorsk. A vila de Veselia Dolina, localizada a 5 quilômetros de Bashmut, está sob ataque.

02h10 – Não à guerra e conta para as crianças sobre a conquista com arte Um retrato de uma mulher pintada de azul e amarelo – as cores da bandeira ucraniana – manchada com tinta vermelho sangue entre 300 pinturas de crianças ucranianas exibidas em um abrigo de explosivos em Kyiv na sexta-feira. Vale lembrar aos adultos, ao mundo inteiro, que as crianças veem tudo isso, vivenciam, sentem. “Ao contrário de nós, eles não podem tomar decisões”, disse Olena Sotnik, política ucraniana e conselheira do primeiro-ministro e uma das organizadoras da exposição. Eles esperam que os adultos e o mundo tomem medidas para parar a guerra. A exposição intitula-se Crianças. guerra. A porta para o futuro foi aberta aos jornalistas na sexta-feira em uma estação central do metrô de Kyiv, que está fechada desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro. Pinturas de crianças ucranianas de todo o país retratam os horrores de lugares como Mariupol – uma cidade brutalmente sitiada e bombardeada pelas forças russas – e Bucha, uma das primeiras cidades onde os civis foram encontrados em massa. Os comentários são inequívocos: Não à guerra, não quero morrer. READ "Ok Rússia para as negociações em Jerusalém" - Corriere.it

01:58 – Biden elogia a CIA, você estragou os planos de Putin O presidente dos EUA, Joe Biden, elogiou a CIA por fazer um buraco gigante nos objetivos de Vladimir Putin e revelar seus planos de invadir a Ucrânia. Graças ao notável trabalho de nossos profissionais de inteligência, Biden disse durante sua primeira visita como presidente à sede em Langley, Virgínia, no 75º aniversário da agência, que graças ao notável trabalho de nossos profissionais de inteligência, pudemos alertar o mundo sobre o que Putin estava fazendo na Ucrânia.

01h07 – EUA, 400 milhões de euros de investimento para novas armas para a Ucrânia O Pentágono anunciou o envio de um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de US$ 400 milhões, confirmando o que foi noticiado na mídia algumas horas atrás. Como esperado, no novo despacho haverá mais quatro lançadores de foguetes HIMARS e cerca de 1.000 tiros de artilharia de 155 mm que têm maior precisão e ajudarão as forças de Kyiv a atingir alvos específicos. O pacote também inclui três veículos táticos, sistemas de radar, peças de reposição e outros equipamentos militares. Somente nas últimas três semanas, os Estados Unidos forneceram US$ 2,2 bilhões em assistência de segurança à Ucrânia, de acordo com um comunicado do Departamento de Defesa, acima dos US$ 8 bilhões desde o início do governo Biden.

23h35 – Zelensky agradece a Biden pelas armas O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse estar verdadeiramente grato ao presidente dos EUA, Joe Biden, por seu apoio contínuo e efetivo diante da agressão russa. Zelensky, que hoje visitou as posições avançadas das Forças Armadas ucranianas na região do Dnipro, na fronteira oeste com Donbass, agradeceu o novo pacote de armas prometido pelos americanos: mais HIMARS, outros projéteis de 155 mm são a prioridade do nosso necessidades porque nos ajudaram a pressionar o inimigo. READ África do Sul, um caçador furtivo pisoteado por uma manada de elefantes