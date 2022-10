Perguntas frequentes – Corriere.it

A partir de Guido Santificio

Quem vota e o que significa “sete para cima, oito para baixo”?

ontem O presidente chinês Xi Jinping, que também é secretário do Partido Comunista Do país, aberto Com o discurso do partido no XX Congresso.

1) Quanto tempo vai durar?



O XX Congresso do Partido Comunista da China será concluído no sábado, 22 de outubro. Semana de negócios como de costume. Exceção em confirmação pela terceira vez pelo Secretário-Geral: Xi Jinping. Os 2.296 delegados são convidados a discutir propostas, incluindo uma que reformaria a constituição Zhongguo gongchan dang (CCP) para apresentar novos trechos do Pensamento de Shi. Poderia surgir uma fórmula de “prosperidade compartilhada”, que promete redistribuir melhor a renda nacional e diminuir a margem de manobra da iniciativa privada.

2) Haverá votos?



Há cerca de 370 assentos no Comitê Central e 25 no Politburo em jogo. Os delegados já sabem o que foi decidido nos últimos meses nos bastidores pelo pequeno grupo que lidera o partido. Talvez haja algumas surpresas, reconhecíveis apenas por profissionais de alto escalão, na prancha do Comitê Central (em 1997, Xi correu o risco de desqualificação e foi salvo por manobras dos mais velhos que o respeitavam). Hoje, Shi comanda os jogos.

3) Existe uma regra de registro?



A regra não escrita é chamada qishang baxiaque significa “sete para cima, oito para baixo”. Dos cerca de 370 membros do Comitê Central e 25 do Politburo (incluindo os impressionantes sete do Comitê Permanente do Politburo que inclui Xi), aqueles com 67 anos ou menos na época do Congresso podem permanecer no cargo, e aqueles que alcançaram ou Mais de 68 férias de Zhongnanhai, a fortaleza do poder nos antigos jardins da Cidade Proibida. READ "Conta Omicron United". Infecção em dez países europeus - Corriere.it

4) Quando saberemos o resultado?



A primeira sessão plenária do novo Comitê Central será realizada no domingo, 23 de outubro. Em seguida, Xi liderará seu novo comitê permanente do Politburo na passarela do tapete vermelho. No convite para celebrar no Grande Salão do Povo da Praça da Paz Celestial, ele escreveu: “O Secretário-Geral e o Politburo se reúnem com a imprensa”. Mas não serão permitidas perguntas. Somente observadores poderão anotar quem saiu e quem entrou no Politburo, cargos na hierarquia oficial, e tentar prever o futuro da China para os próximos cinco anos.