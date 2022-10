EUA: “Não faremos diferença se a bomba atômica for usada na Ucrânia”. Israel ajuda Kyiv: ‘Irã dá mísseis aos russos, devemos contribuir’

Onze exército russos matandoUm Usina elétrica é um depósito de combustível Ambos bombardeados. Assim como dezesseis explosões na área do aeroporto. Acontece na região russa Belgorodo território fronteiriço de a União Mais próximo da frente quente do nordeste da Ucrânia Carcóvia E a terra de trânsito de terras russas para regiões brigando. Ao mesmo tempo Ucrânia E os ataques russos ocorreram por uma hora, com alarmes soando em todas as regiões. Mas enquanto o conflito não mostra sinais de diminuir, os Estados Unidos estão emitindo outra advertência a Moscou, alertando-a para não usar Armas nucleares táticasmesmo com poder limitado: “Usar uma arma nuclear no campo de batalha na Ucrânia é usar uma arma nuclear no campo de batalha na Ucrânia. Jake Sullivan.

o Kremlin Enquanto isso, ele declarou que a assistência da OTAN à Ucrânia “complica a situação”, mas “não afeta de forma alguma os objetivos da Rússia”. E agora vem o resgate de Kyiv, após as duras críticas que Zelensky recebeu nos últimos meses Israel: “Entrega ao Irã misseis balísticos A Rússia tem um apelo para que Israel forneça assistência militar à Ucrânia”, disse o ministro da diáspora em um tweet. chá Nahman.

Porque Belgorod é uma estratégia – apenas Belgorod Há um polígono militar onde são treinados os homens que vão lutar Ucrânia. uma Encruzilhada alfândega Também crucial para a grande mobilização “parcial” de até 300.000 recrutas para fortalecer o poder militar da Rússia no país Ucrâniaque foi ordenado e anunciado em 21 de setembro pelo presidente russo Presidente russo Vladimir Putin. Esta não é a primeira vez que Belgorod Envolvidos em conflito: já foram bombardeados nos últimos meses Instalações exércitouma área de armazenamento óleo E recentemente um armazém Munição é um Linha Ferrovia. Até um prédio de apartamentos foi atingido por alguns mísseis. Ninguém assumiu a responsabilidade pelos ataques, embora Rússia Alegadamente, eles vêm do outro lado da fronteira. Então, deUcrânia. Por outro lado, Kyiv argumentou repetidamente que os próprios russos e seus mísseis fora de controle são os culpados pelos ataques.

Explosões perto do aeroporto – “Relatado por moradores 16 explosões Perto da zona do aeroporto BelgorodNa Rússia ”, escreveu o Centro de Comunicações Estratégicas das Forças Armadas da Ucrânia no Telegram, conforme relatado Ukrinform. A mídia ucraniana postou vídeos nos sites mostrando pilhas de fumaça após os bombardeios na base aérea. Segundo a agência de notícias estatal russa, RIA NovostiEsta manhã, o sistema de defesa aérea funcionou BelgorodHouve 16 explosões, as janelas das casas estavam tremendo, os alarmes dos carros dispararam e houve um barulho muito alto”.

Tiro no campo de tiro – para atirar em exército O Ministério da Defesa russo declarou que eles eram “terroristas” que não eram mais bem definidos. Talvez fosse sobre recrutas Que eles filmaram armas automáticas contra seus companheiros soldados. pelo menos 15 feridosEla foi levada para hospitais, disse o Ministério da Defesa russo. segunda-feira, conjuntos Ele voaResponda fogo. Oleksiy Aristovichassessor do presidente ucraniano, disse que na origem do tiroteio houve uma discussão sobre religião, já que os dois agressores que foram mortos mais tarde, vieram do país da Ásia Central. Tajiquistão que são predominantemente muçulmanos, enquanto cerca de metade dos russos seguem várias denominações cristãs. O ministério russo disse que os atacantes vieram de um país na Rússia Comunidade de Estados Independentes, que inclui nove ex-repúblicas soviéticas, incluindo o Tajiquistão. Quanto ao outro ataque, que teve como alvo um tanque de combustível no sábado, “o fogo foi apagado em um tanque de 3.000 metros cúbicos. Não há mais ninguém prejuízodisse um porta-voz dos serviços de emergência russos. O ataque do dia anterior a alguém Usina elétrica Além das chamas, um queda de energia Em diferentes partes da capital, que é chamada pelo nome região.

Uma discussão sobre religião estaria na origem do tiroteio de ontem em um campo de treinamento militar na região de Belgorod, no sudoeste da Rússia, no qual 11 camaradas foram mortos. Para confirmar isso, escreveu o Guardian, Oleksiy Aristovich, que afirmou em uma entrevista no YouTube que

“Pronto para libertar Zaporizhzhia” O prefeito no exílio Melitopol Ivan Fedorovanunciado em cabo que as forças armadasUcrânia Eles estão se preparando para libertar parte do exército russo ocupado na área Zaporizhiaa região sudeste da Ucrânia, onde está localizada a maior usina nuclear da Europa. Fedorov Eu mencionei especificamente que não está longe de joliepool Unidades de Kyiv destruíram um depósito de munição, enquanto um Tokmokbiologia Kamianets Dniprovska As forças da União sofreram pesadas perdas em termos de soldados e equipamentos. Por outro lado, durante a noite, a região leste da Ucrânia Nikopol Ele foi atingido por forças russas lançadas por 40 mísseis Atingiu prédios residenciais e linhas de energia e deixou 1.500 famílias sem eletricidade. “O russos Eles não deixaram a área para descansar Nikopol esta noite. atirar Nikopol E a Marganitska. Um homem de 47 anos foi ferido várias vezes. O chefe da administração militar regional de Dnipropetrovsk disse que o bombardeio causou um incêndio. namorados Reznichenkode acordo com a mídia ucraniana.