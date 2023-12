Israel, um petroleiro “pertencente” foi atingido: tensões entre o Irã e os Estados Unidos da América

Um ataque de drone no Oceano Índico causou a explosão de um navio-tanque químico de bandeira liberiana pertencente a Israel. O anúncio foi feito pelas Operações de Comércio Marítimo Britânico (Ukmto), explicando que o navio foi bombardeado a 200 milhas náuticas da cidade indiana de Veraval. “Alguns danos estruturais e apreensões de água foram relatados, mas nenhum ferimento foi relatado. Os navios são aconselhados a transitar com cautela e a relatar qualquer atividade suspeita”, dizia o comunicado. O ataque ocorreu a centenas de quilómetros da região do Mar Vermelho e do Estreito de Bab al-Mandab, que foram alvo dos Houthis, que, em resposta à guerra em Gaza, atacaram navios ligados a Israel ou com destino a portos israelitas.

Os Estados Unidos acusaram o Irão de estar “profundamente envolvido” nos ataques rebeldes Houthi contra navios comerciais no Mar Vermelho, após relatos de que outro navio comercial israelita tinha sido atingido. A Casa Branca disse que o apoio de Teerã ao grupo rebelde iemenita inclui armas e inteligência tática, e forneceu informações recentemente desclassificadas mostrando o envolvimento iraniano – que Teerã negou – nos ataques. Entretanto, Israel acredita que o drone que atacou o petroleiro na costa da Índia foi lançado do Irão.

Portanto, as tensões no Médio Oriente não param. O General do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica Iraniana, Mohammad Reza Naghdi, ameaçou “fechar o Mar Mediterrâneo” em resposta aos “crimes contra o povo oprimido de Gaza”. A Agência de Notícias Tasnim citou o comandante Pasdaran falando sobre “o nascimento de novas forças de resistência e o encerramento de outras vias navegáveis” para confrontar os Estados Unidos e os seus aliados. “Eles deveriam esperar que o Mar Mediterrâneo e o Estreito de Gibraltar fossem fechados em breve”, disse Naqdi, alegando que tinham “prendedo” as potências ocidentais “em Bab al-Mandab e no Mar Vermelho”.