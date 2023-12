Pelo menos US$ 65 milhões.” O que revelou o ex-coronel dos serviços israelenses – Corriere.it

paraE informações sobre isso Suposto dinheiro secreto flui do Catar para Benjamin Netanyahu, de forma um tanto secreta, já estava em circulação. Contudo, depois de 7 de Outubro, estes acontecimentos assumiram um significado diferente, e a adição de detalhes cada vez mais minuciosos apenas serve para aumentar a pressão sobre o Primeiro-Ministro de Israel. Ele ressalta que “esta história está começando a se transformar em uma tempestade política”. Yigal Carmon, ex-assessor de contraterrorismo dos primeiros-ministros Yitzhak Rabin e Yitzhak Shamir. “Isso poderia levar à queda de Netanyahu.”

Carmon é um coronel reformado da AMAN, o serviço de inteligência militar de Israel. Fundou e preside o Middle East Media Research Institute (MEMRI), um think tank privado para coleta e análise de informações de fontes abertas, que conta em seu conselho consultivo com figuras como os ex-diretores da CIA James Wesley e Michael Hayden, o ex-diretor da CIA . O primeiro-ministro Ehud Barak, o ex-líder espanhol José Maria Aznar e o ex-diretor da Agência de Segurança Nacional dos EUA, general Keith Alexander.

Ontem à noite, Carmon publicou um documento com conteúdo político explosivo no site Mamri, que também foi discutido na rede de televisão israelense Canal 12. Uma série de Documentos internos do governo do Catar hackeados por uma organização financiada pelos Emirados Árabes UnidosE ele parece estar se referindo a isso Nos últimos anos, as autoridades de Doha alegadamente organizaram a alegada transferência de dezenas de milhões de dólares para as campanhas eleitorais de Netanyahu.. O dinheiro, segundo as acusações reconstruídas por Mimri, destinava-se ao primeiro-ministro israelita secretamente e em dinheiro. Carmon comenta: “Netanyahu é um agente, um prisioneiro e um refém. Ele não pode criticar o Catar: o emirado responderá”. READ O duro ataque de Travalio a Mattarella: "Ele trai a constituição no Kosovo e na Ucrânia." E também tem coisa para Sofri

Na raiz do que parece ser uma situação prestes a expandir-se está a chamada “Projeto Corvo”um ataque cibernético em grande escala liderado por Ex-agentes da NSA que poderiam ter sido recrutados Com salários muito altos Uma empresa ligada aos Emirados Árabes Unidos. O objectivo das autoridades dos EAU era a espionagem electrónica de países estrangeiros, jornalistas ou organizações de direitos humanos. O contrato para este “serviço” foi para uma empresa chamada DarkMatter Group, que recrutou hackers e especialistas cibernéticos no mercado global graças a contratos muito atrativos. Entre os governos visados ​​- como reconstrói Carmon -, além do Qatar, estavam os governos da Turquia, França, Iémen, Irão, Qatar, Líbano e Israel.

Parece que o “Projeto Raven” permitiu o roubo de dezenas de documentos de estações governamentais do Catar. Estas incluem comunicações que, se confirmadas, poderão destruir a carreira política de Netanyahu. A primeira é o que parece ser uma carta de 2012 do ministro das Finanças do Catar, Yousef Hussein Kamal, ao primeiro-ministro Hamad bin Jassim bin Jabr Al Thani, o primeiro-ministro: Fala-se de um alegado empréstimo de 15 milhões de dólares “ao Sr. Ministro.” Likud (…) como uma contribuição para apoiar a próxima campanha eleitoral (…) com base nas directivas de Vossa Alteza para retirar esta dotação e apresentá-la em dinheiro ao Serviço de Segurança do Estado.”

A segunda carta é datada de 2018 e foi assinada pelo então Ministro das Finanças, Ali Sharif Al Emadi, a Khalid bin Khalifa Al Thani, chefe da corte do príncipe Tamim bin Hamad Al Thani. Neste caso estamos falando do suposto “Apoio financeiro rápido a Sua Excelência Benjamin Netanyahu” no valor de 50 milhões de dólares. Segundo as acusações, o dinheiro foi destinado à campanha eleitoral de Netanyahu nas eleições de 2013 e 2019. READ Irã se classifica para a Copa do Mundo no Catar: 2.000 mulheres comemoram no estádio