A Polónia joga pela sua cara (e dinheiro da UE) na mina de carvão de Turów: Tribunal de Justiça exige encerramento, Varsóvia resiste

se tornou Emitir diplomata, mas meu Toro, a poucos quilômetros da fronteira entre Polônia, Alemanha e República Tcheco, no chamado triângulo preto, também é um caso de teste para Varsóvia. nos últimos dias corte da Justiça européia A Polônia está entre os maiores produtores Carbono Na União Europeia, deve parar imediatamente de minerar lignite Na mina que há anos está no centro de uma disputa com Praga. Mas o governo polonês não parece disposto a aceitar isso. Vice-Primeiro Ministro Jacek Sassin Ele explicou que o fechamento da mina “pode ​​ter graves consequências para a sociedade e a segurança energética do país”, enquanto o Primeiro-Ministro Matthew Moraveki Ele anunciou que as negociações com a República Tcheca vão começar, mas “outros argumentos serão apresentados ao Tribunal de Justiça Europeu para mudá-lo resolução‘. Antes de partir para Bruxelas Para se encontrar com o primeiro-ministro tcheco, ele ressaltou que a questão foi levantada alguns meses depois eleições políticas Que será realizada em outubro na República Tcheca, mas o fato é que a minha Toro É uma história antiga que corre o risco de explodir pelo menos no momento certo para a Polónia.

Slide da caixa de transição direita – Porque Varsóvia conseguiu obter a maior parte do fundo apenas se mova (2 bilhões de euros), a criação de mais de um Período. A partir da data de parada das minas: de acordo com o acordo recentemente assinado Governo polonês E pelos sindicatos dos mineiros, a última mina terá que fechar até 2049, data que vai contra as metas climáticas de 2021. No final, Moraviki trouxe para casa o que queria, pôs os pés, argumentando que a Polônia “ainda é demais.” empregado de carvão “teve de ser apoiado em seu complexo processo de transição. Por outro lado, em seu discurso anterior assentamentoEm dezembro de 2017, o primeiro-ministro disse que não tinha intenção de desistir Carbono A base da nossa energia.

discórdia minha – E assim, durante anos, Varsóvia continuou a anunciar a inauguração novas minas E o aumento da energia para as usinas. Um exemplo é meu Toro،, Que está em operação há mais de um século e desde a década de 1960 também alimenta a usina próxima em Produzir de energia. A usina e a mina estão localizadas em Bogatinia, na Baixa Silésia moldada por carvão, no sopé da cordilheira dos Deuses Sudeti. Praticamente no meio das casas. Mas isso não interrompeu a atividade de extração anual de 7,5 milhões de toneladas de linhito. Praga poderia interessar mais. Por que minha Também está localizado na fronteira com Alemanha A República Tcheca secou ao longo dos anos os níveis das águas subterrâneas Friedlant, uma cidade tcheca que prospera com o turismo e a pecuária, causando danos a 30.000 pessoas. Agora, as operadoras são necessárias no verão. Aqui, os municípios lutaram juntos contra o grupo estatal polonês de energia PGE e surgiu uma disputa.

processo – A concessão de mineração terminou em 2020, mas a empresa (que planeja construir uma nova unidade de 496 MW na usina próxima) pediu Extensão Até 2044. Em 2020, a Polônia estendeu sua licença de mineração por seis anos lignite, sem qualquer avaliação de impacto ambiental. Ministro tcheco das relações exteriores Tomas Petrich Ele pediu esclarecimentos, sem sucesso, antes de se dirigir à Comissão da União Europeia, que por sua vez endossou a posição de Praga. Quanto a Bruxelas, a Polônia viola a diretiva da UE sobre a avaliação deimpacto ambiental, o que requer consultas transfronteiriças. As negociações que ocorreram falharam em um VarsóviaEm fevereiro, a última medida foi feita pela República Tcheca, que recorreu ao Tribunal de Justiça Europeu, exigindo que suas atividades fossem suspensas imediatamente. Pela primeira vez na história da União Europeia, um país processou outro país Razões de Meio Ambiente, e trazê-lo para a frente de corte da Justiça européia. Vice-presidente de Cut UeE a Rosario Silva de la Puerta, manteve o pedido de Praga até o veredicto no caso público.

bancada – Mas este não é um problema entre Varsóvia e Praga. Em 3 de maio, a mesma coisa comissão União Européia Afirmou-se que a condição da mina Turów poderia levar à exclusão da Baixa Silésia de ‘Just Transition Fund(7,5 mil milhões do Quadro Financeiro Plurianual, mais outros 10 mil milhões do Instrumento de Relançamento Europeu) aprovado há poucos dias, definitivamente, pelo Parlamento Europeu. A Polônia pensa que o fechamento minha Pode ter um impacto social devastador sobre Área. E certamente o recrutamento é um tópico, se você Trabalhadores Ele protestou contra a decisão do Tribunal de Justiça Europeu. Vice-Primeiro Ministro Jacek Sassin Ele destacou que a usina produz 5% da energia necessária para Polônia Fornece eletricidade para as casas de 3,7 milhões de suas próprias Cidadãos E que “o fechamento levará à perda de empregos para 3.500 trabalhadores no complexo energético”. Mas Varsóvia Encurralado.

Plano Polônia – A UE está pedindo à Polônia para fazer uma escolha, talvez mais clara do que Conteúdo Eles colocaram em preto e branco no plano apresentado nos últimos meses. O programa fornece Perto Das 13 minas entre 2021 e 2049 que realmente chegaram depois de 2043 e não existem mais funcionários de carvão e linhita, e agora é a fonte de mais de 70% de Requisitos Enérgico Nacional (Mas também causa cerca de 50.000 mortes prematuras a cada ano.) Um plano feito de luzes e sombras que deve produzir 20-25% de Requisitos Com pelo menos 6 novas instalações nucleares, outros 30% com usinas de gás natural e o restante com energia eólica e fotovoltaica, que já está crescendo rapidamente. Algo já aconteceu, como o abandono do projeto da nova usina a carvão Ostroc c, que deveria entrar em vigor em 2024 e que também esteve no centro da campanha eleitoral do PiS extrema-direita, no poder hoje. Teria sido maior do que a usina Bełchatów, a maior da Europa, mas ainda mais economicamente insustentável, especialmente dadas as causas potenciais de compensação por danos ambientais. A mina de Turów não escapa da lógica. bem ali Polônia Ela terá que entender (e rapidamente) se isso vai custar-lhe a fatia de dinheiro que ela conseguiu alocar.