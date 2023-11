“Só um cotonete, a questão do replay permanece. E o exterior envolve riscos” – Corriere.it

O que Marco Minniti pensa do acordo Ítalo-Albânia?

“O único precedente é aquele entre o Reino Unido e o Ruanda em 2022. Até agora, nenhum migrante foi transferido. Acrescento: a preocupação deles era a imigração albanesa. Se as coisas não fossem tão graves, poderíamos dizer: a Grã-Bretanha queria trazer albaneses para o Ruanda, e nós queríamos trazer africanos para a Albânia, e isso não me parece ser uma prova de grande previsão.”

Ele elogiou a fala de Meloni. Ele mudou de ideia?

“Apreciei a ideia do acordo com África, que incluía o Plano Mati, que se tornou um plano europeu, o combate aos traficantes de seres humanos e às rotas de migração legal. “Depois de dois meses, num cenário desestabilizado por um ataque do Hamas, um incêndio no Mediterrâneo Oriental e uma mudança nas relações com os estados árabes moderados – elementos que irão afectar os fluxos migratórios – parece-me que as tácticas superam a estratégia.”

Há quem considere o acordo legítimo e quem o considere uma paródia de Guantánamo. ela?

“Teremos que ver como isso se traduz em termos concretos. A princípio falou-se em dois centros, depois em um centro. Não desejo dar uma explicação verdadeira do pensamento de Rama. Mas parece-me que a enorme incógnita de olhar para além das fronteiras regionais tem muito peso.”

Perigo?

“Exemplo: O requerente de asilo tem o direito de nomear um advogado e falar com ele. O que vai acontecer? Os advogados irão para a Albânia? Ele virá? Quem vai pagar? Não gostaria que esta administração complexa pusesse em causa o direito à defesa, especialmente o direito do requerente de asilo. “Existe o risco de agravar as tensões com o sistema judicial.”

A ideia é resolver tudo em 28 dias. Um pouco?

“Os tempos dificilmente são respeitáveis. Em qualquer caso, parece haver um ponto unificador: ou devem ser repatriados rapidamente ou devem regressar a Itália. Depois a questão da repatriação volta com os países de partida e, portanto, com o tema da África. Vejamos os números: já chegaram mais de 145 mil e, na melhor das hipóteses, o número chegará a 4000. Qual é o sentido desses números? READ Reino Unido, número recorde de lesões devido à variável delta: mais de 16 mil em 24 horas. É o maior número desde 2 de fevereiro

Na sua opinião?

“É claramente uma medida de precaução que segue uma lógica emergencial. Mas a migração é um facto estrutural do planeta. Se isto for verdade antes de 7 de Outubro, este princípio torna-se ainda mais importante. Na verdade vitalidade. A União Europeia deve fazer ouvir a sua voz. “Em vez disso, desta vez também ele optou por não desempenhar um papel.”

opção?

“O Conselho da Europa teve dificuldade em mediar as pausas humanitárias, mas depois, na Assembleia da ONU, a UE não conseguiu apresentar qualquer visão unificada. No momento da votação, estava dividido em três: um partido que apoiava a proposta da Jordânia, um que se abstinha de votar e um que se opunha. Nenhum sinal de efeito.

O governo estimula o acordo com pressão recorde. A União Europeia demorou a tomar a decisão?

“Ele perdeu uma série de chances. A mais recente foi na cimeira extraordinária de Málaga, onde foi necessário apresentar um plano de apoio económico a África e propor um acordo com a União Africana e as Nações Unidas para combater os fluxos ilegais e construir estradas legais. Se estas escolhas tivessem sido feitas antes de 7 de Outubro, a Europa teria lançado uma ponte de confiança em direcção a África e ao Mediterrâneo de grande valor na actual tempestade.