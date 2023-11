Dê um beijo de boa noite e todos estarão na cama: este homem trata seus papagaios como crianças | vídeo

Os papagaios adoram que as crianças lhes digam boa noite antes de dormir: um pai muito gentil e atencioso.

Não apenas cães ou gatos, você pode se tornar um mestre de outras criaturas – fora do comum – embora domesticáveis. Dos répteis aos canários, o mundo animal é diversificado e as espécies também. Naturalmente, é bom ter em conta as suas especificações, bem como as características que os caracterizam, para satisfazer necessidades objetivas e subjetivas – também ligadas ao temperamento. especialmente Os papagaios são mais procurados por causa de sua vivacidade e boa inteligência.

A respeito disso, Um vídeo apareceu online mostrando um jovem determinado a abraçar suas adoráveis ​​araras como se fossem seus próprios filhos. O carinho e a ternura que transparecem em seus gestos carinhosos emocionaram os usuários socialEles ficaram chocados com o forte vínculo que foi criado. Lemos até o seguinte comentário: “Nunca vi algo como isso“Porque na verdade provoca uma reação de suave espanto que derrete os corações como a neve ao sol.

O homem beija seus papagaios com doçura, como um bom pai: o vídeo está deixando todo mundo louco

Quem tem amigos peludos sabe bem: são como crianças. É difícil não se sentir amado e cuidar dele torna-se um ato de grande responsabilidade porque cuidar das necessidades básicas é fundamental. Por fim, muitos abraços e beijos, pois sempre fazem felizes adultos e crianças, assim como humanos e animais. Nesse sentido, papagaios pequenos e muito coloridos parecem ser vorazes, Apaixonada pelo seu “papai”.

Estamos na África do Sul e é hora de dormir. Como qualquer pai que se preze, esse menino também tem a maravilhosa tarefa de fazer seus pequenos dormirem – e é isso Vocês são papagaios tão lindos Arara azul e amarela. Eles estão prontos para dormir, enrolados debaixo das cobertas, mas primeiro, é claro, Dê um beijo de boa noite um por umRepita seus nomes em voz alta. De repente, uma cabecinha emerge dos lençóis e se levanta porque gostaria de retribuir esse gesto carinhoso.

Diante de tal visão, o homem exclama: “Eu amo vocês meus filhos” Entre neles e leia para eles uma linda história O que ajuda você a dormir. Cenas da vida que aquecem o coração e derramam algumas lágrimas em nome do amor puro e incondicional. bolha para Curtidas Os comentários, sendo os mais importantes: “Eu quero todos eles, incluindo ele“Mostrando certo interesse pelo pai ou”Fico mais surpreso a cada dia com quanto amor os animais podem nos dar“.