“Você pode ver de lá?” Membros da família de um navegador francês desaparecido no mar pedem ajuda aos astronautas – Corriere.it

A partir de Elisabetta Rosspina

Guirec Soude cruzou o Atlântico e está desaparecido desde 29 de julho. A gravidade dos franceses em órbita ao redor da Terra

Earth Calling Space: Por favor Dê uma olhada na Estação Espacial Internacional acima do oceano, perto dos Açores, se por acaso conseguir avistar uma ponta rosa com uma bandeira bretã … que atravessa o oceano Atlântico sozinha, desde a costa de Massachusetts, nos Estados Unidos, até Brest, na Bretanha. com um barco.

contatos com ele Eles estão desaparecidos há cerca de dez dias agoraMas o que dá esperança de que seja apenas um problema de comunicação é o fato de que o jovem imprudente ainda não usou seu transmissor de localização de emergência. Nenhum grande navio o cruzou desde 29 de julho E assim foi decidido subir lá, mais alto, mas não muito, para o astronauta francês Thomas Pesquet, que está alugando a estação espacial por quatro meses em órbita ao redor da Terra a uma altitude de 400 quilômetros acima do nível do mar.

Dois dias atrás Pesquet enviou as fotos detalhadas para a base Dos incêndios na Turquia e na cidade alpina de Brianon, captados por sua abertura: talvez, ao aumentar a nitidez da vista ou da teleobjetiva, uma grande canoa também possa ser identificada entre as ondas do mar, por isso os amigos esperam. A mensagem via Facebook tenta ser o mais leve e menos dramática possível. Assinado por Monique, que não é sua namorada, mas uma galinha vermelha apanhada nas Ilhas Canárias, e cujo navegador na França atravessou o Atlântico em uma escuna como um casal, há oito anos, e por cinco anos vagando pela terra entre o Pólo Sul e o Ártico. O disco deles virou livro há três anos: La fabuleuse histoire de Guirec et Monique, também traduzido para inglês e alemão.

O outro local é Bosco, seu cachorro, um cruzamento entre um Husky e um irlandês de origem do Alasca e considerado um marinheiro habilidoso. Mas as duas bestas, desta vez, ficaram em casa. Keen, tudo com a equipe de suporte de Soude: Todos Thomas Pesquet – Texto de Apelo – Estamos cansados ​​de esperar notícias do Papa. Certo, ela nos fez prometer não perturbar toda a Terra se estivéssemos preocupados … mas ela é uma extraterrestre no espaço, então temos direito a isso, certo?

E portanto Este é o pedido ingênuo de ajuda do astronauta: O nome dele é Guirec Soude e tão louco quanto ela é em sua nave, mas ele está em uma pequena nave (e às vezes um submarino)! Certamente a Nordeste das Flores (Açores) cerca de 250 ou 300 milhas náuticas. Se ele vir um ponto rosa em uma bandeira da Bretanha, papai! Sonhamos em ter uma foto dele. E se você pudesse abrir a janela e colocá-la dentro com um telefone via satélite e um carregador solar (e alguns ovos cozidos), isso seria uma dádiva de Deus!

Originário de Bluegrescan, na seção Coastal Armor, Guirec Soude partiu em 15 de junho do Porto de Chatham. Para chegar no final de agosto Ou, o mais tardar, no início de setembro na Bretanha. No início de julho, ele acabou em uma tempestade que destruiu a maioria de seus dispositivos eletrônicos. Um dos painéis solares também parece estar danificado.

Mas de acordo com Grard D'Aboville, o primeiro navegador a circunavegar o Atlântico Norte, A perda de mídia não é um problema Menos apoio moral é intransponível. Quanto às chances de o jovem companheiro bretão chegar à linha de chegada, ele estava otimista, converse com ele FranceInfo: Esse cara tem tudo para ter sucesso no trânsito. Corte para a aventura. Por vários dias negros Consegui notícias dele Comunicação via rádio VHF, um rádio de altíssima freqüência, com os navios cargueiros que passavam ao longo da rota. Mas desde 29 de julho, o silêncio absoluto não é mais conhecido e sua posição.

Seu contato terrestre, que está atualizando o blog do explorador, está tentando manter a calma. Isso foi confirmado por Alice Claessens, fotógrafa e RP do grupo O último desejo de Guirec era que os veículos de emergência saíssem Para reencontrá-lo, acabe com o projeto. Claro, um olhar de cima não faria mal nenhum.