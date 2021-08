“Desconto para ir à ourivesaria” – Libero Quotidiano

Este é o paradoxo Italianos vs inglaterraQue quando ele vê a cor azul começa a ficar chateado. A vitória de Marcel Jacobs, Filippo Torto, Fausto Desalo e Lorenzo Batta no revezamento 4X100 masculino em Tóquio em 2020 veio graças a Com uma vantagem de apenas um centavo, 37,50 a 37,51, sobre os atletas da Grã-Bretanha, zombou novamente à beira da linha de chegada após Euro2020 e o sucesso de Roberto Mancini e sua equipe na equipe de Gareth Southgate.

Federico Palmaroli, também conhecido como Ocho, Piadas sobre o desafio entre os dois países: Boris Johnson fotografado em frente a uma vitrine. Uma forma de brincar sobre o fato de que a Itália sempre oferece os minerais mais cobiçados aos britânicos e seu primeiro-ministro no último minuto. Uma zombaria se espalhou nas redes sociais Eles sempre apreciaram a ironia cortante Por Osho, que publica suas fotos “privadas” na primeira página do Tempo,

Enquanto isso, o primeiro-ministro britânico se encontrou com o exilado membro da oposição bielorrussa Svetlana Tikanovskaya. Johnson disse a ela: “Certamente estamos do seu lado” na luta contra o presidente Alexander Lukashenko. Ele também menciona a fuga do atleta das Olimpíadas de Tóquio para obter asilo político na Polônia Kristina Tsimanskaya E explicando como Londres estava “na vanguarda” nas recentes sanções contra o “regime” de Minsk.