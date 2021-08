Austrália: resgatar um amigo de um crocodilo, ferido, mas vivo – o mundo

Ele salvou seu amigo de uma picada de crocodilo, e eles estão agora em um hospital em Cairns, uma cidade remota em Queensland, porta de entrada para a Grande Barreira de Corais da Austrália, feridos, mas vivos.

Os dois, ambos militares, estavam nadando ao largo da Península de Cape York, no nordeste da Austrália. O Serviço de Ambulâncias de Queensland relatou isso quando alguém atacou um crocodilo de água salgada de dois metros e meio.

O homem atacado sofreu ferimentos graves na cabeça, tórax e braços, enquanto o socorrista sofreu ferimentos nos braços. Um médico do Exército que passava em uma barcaça perto do local do acidente os resgatou e colocou um torniquete para evitar que sangrassem antes de chegar ao hospital, meio de transporte que envolveu uma viagem de quase 800 km em barco, helicóptero e avião. .

Embora os dois homens estejam em condições estáveis ​​agora, há temor pela vida do mais jovem, que foi atacado pelo animal e gravemente ferido.