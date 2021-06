Assim, o turismo de ações indianas se espalhou pela Europa

apenas em LazioNiloPropriedade Em 2020, 5.000 (mas não apenas) meninos positivos retornaram. Estavam de férias na Costa Smeralda, em Corfu, em Malta, em Croácia, uma Ibiza. No final do primeiro, muito duro lockdown, a ilusão de que a epidemia havia desaparecido causou um retrocesso que pagamos por todo o outono, porque o vírus se espalhou em balsas, em boates da Costa Smeralda, em bares de Bagh, em festas de Corfu, apartamentos comunitários em Malta; Espalhados entre as crianças alemãs, espanholas, tchecas e italianas, acendeu o fogo que esperávamos que fosse apagado. Um ano depois, existem alguns indícios que parecem repetir o mesmo cenário.

Variável delta, um ano depois

Portugal, que primeiro reabriu ao turismo britânico, é agora o país da Europa continental com maior prevalência variável delta, que tem uma velocidade de transmissão 50 por cento maior do que a velocidade do inglês; Em Maiorca, 600 crianças de diferentes regiões da Espanha, para comemorar o final do ano letivo, foram infectadas apesar de muitas delas terem feito o teste de antígeno: este episódio também corre o risco de ser um grande alerta do que pode acontecer, não só em. Espanha neste verão. Francesco Vaia, diretor do Instituto Spallanzani de Roma, repete: “É importante que partamos para as férias com a segunda dose da vacina implementada. Precisamos convencer os italianos a não adiar a vacina para sair de férias. Ao mesmo tempo, devemos sair para encontrar pessoas para facilitar sua vacinação. Na Lazio faremos isso com centros de injeção em estâncias turísticas, mas primeiro as pessoas devem ser alertadas sobre a importância de completar o curso de vacinação ”.





armadilhas

Mas por que as férias podem se tornar um impasse epidêmico? “É preciso dizer – lembra Faya – que em comparação com o ano passado temos outra arma, as vacinas. Isso definitivamente melhora a situação. Mas com a variante delta, entendemos que apenas a dose dupla nos ajudaria, e é por isso que insisti fortemente que o esquema de vacinação deveria ser concluído antes de partir. ” O caso de Palma de Maiorca confirma, de forma quase perfeita, a lista de comportamentos perigosos que já vimos no verão de 2020. Os ferries, por exemplo, de Valência a Maiorca, bem como os entre Civitavecchia e Sardenha a anos atrás, os ambientes em que o vírus se espalhou foram revelados Em termos gerais, também porque estamos falando de meninos que tendem a se socializar. “Ninguém tinha máscara”, afirmam jovens contaminados na Espanha, com depoimentos ilustrados dos depoimentos de 2020 de italianos que voltaram da ilha de Pag, na Croácia, outro ponto de férias de verão. Um grande concerto foi realizado em Maiorca, onde as distâncias e precauções não foram guardadas; Por toda a Europa, no verão de 2020, presenciei as mesmas cenas, como os clubes nas praias da Grécia ou da Croácia se enchiam de álcool. Compartilhar xícaras, cigarros, abraços e até a fumaça fria liberada em alguns pontos da Costa Smeralda, há um ano, foram ocasiões massivas para a transmissão do vírus.