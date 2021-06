A descoberta chocante: Greta pode ser salva. Mas os alemães …

Umberto Garzarella morreu na hora, mas Greta Ndroti O estudante de 25 anos que estava a bordo poderia ter sido salvo quando um barco motorizado de turistas alemães os abalroou no final da noite de sábado, 19 de junho, no Lago Garda, nas águas do Potesi dal Riva Acquarama. Se ao menos os alemães pulassem na água para ajudá-la e salvá-la, eles foram direto. Os turistas Patrick Kassen e Christian Teissmann, ambos de 52 anos, que regressaram à Alemanha, são atualmente acusados ​​pelo Ministério Público de Brescia de homicídio culposo e homicídio culposo.

Greta se afogou

Os primeiros resultados das autópsias realizadas nos corpos dos meninos falam por si, o homem de 37 anos morreu na hora, o impacto do barco cortou a aorta e causou outros ferimentos no abdômen, mas Greta morreu AfundandoDepois de jogá-lo na água. Os dois turistas alemães continuaram noite adentro como se nada tivesse acontecido e, segundo eles, nem perceberam que estavam ceifando e matando pessoas. Quase 5 horas de autópsia para entender a causa da morte de Greta, uma tomografia computadorizada do pescoço também foi feita. Seu corpo foi recuperado após 12 horas de busca, a 98 metros de profundidade, com ferimentos graves, mas o médico legista não o considerou um assassino. A menina tinha ferimentos na perna e um pé semiamputado, mas para Maria Cristina Russo, a médica forense nomeada pelo promotor, ela poderia ter sido salva. O que matou Greta foi a grande quantidade de água que ela ingeriu e que acabou em seus pulmões. O jovem de 25 anos morreu por afogamento. Se os alemães pulassem na água imediatamente para ajudá-la, ela provavelmente teria sobrevivido. Mas, como também enfatizado no título do Bild: Depois deste champanhe, duas pessoas morreram. . Tradução: “Depois desse champanhe, eles mataram duas pessoas.” .

No vídeo, os alemães estão cambaleando

Il Giornale relembrou o que aconteceu logo após o trágico acidente e confirmou que em um vídeo de investigação, gravado após o acidente, o casal alemão pode ser visto retornando ao porto com o barco pirata. Nas fotos, os dois não se dão bem com as pernas, mas um deles acaba na água perdendo o equilíbrio. Eles morreram bêbados pela quantidade de álcool que beberam antes do efeito da violência? Apenas um deles, 15 horas após a tragédia, concordou em se submeter àAlcultest, resultado negativo, aquele que estranhamente disse que estava dirigindo o poderoso barco. Em vez disso, o proprietário do carro recusou. Ambos voltaram imediatamente para a Alemanha, em Munique, com dois mortos na consciência.

Eles negaram, mas algumas testemunhas afirmaram ter visto e testemunhado os dois gerentes alemães de 52 anos jantando em Champagne durante o dia. bêbado após o colapso. De acordo com a reconstrução, os dois beberam champanhe à tarde, depois do jogo Portugal-Alemanha veriam o automobilismo Mille Miglia passar na canoa, e depois do jantar regressariam ao Centro Náutico ao cais. Nenhuma garrafa foi encontrada durante a busca no barco, mas certamente não foi difícil se livrar dela. No entanto, ainda havia uma dúvida: se os alemães mergulhassem imediatamente na água, alcançassem Greta e a levassem para um lugar seguro, a garota sobreviveria?