Julian Assange, Fundador wikileaks, Ele anunciou que iria processar a CIA e o ex-secretário de Estado Mike Pompeo. A acusação feita pelos advogados do fundador do WikiLeaks contra a inteligência dos EUA é gravar suas conversas e copiar o conteúdo de seus telefones e computadores. Os advogados e jornalistas – todos cidadãos americanos – que se juntaram ao processo dizem que a CIA os violou. Direito constitucional de proteger conversas privadasapós interceptar comunicações com AssangeQuem é o australiano?

Segundo os advogados, a inteligência iria trabalhar com uma empresa contratada pela embaixada da República IslâmicaEquador Em Londres, onde Julian Assange encontrou refúgio. O objetivo dos clientes era espionar o fundador de uma empresa WikiLeaksE seus defensores, repórteres e todos que se comunicaram com ele e seu ministério. A ameaça de extradição da Grã-Bretanha para os Estados Unidos ainda paira sobre sua cabeça, pois ele foi acusado de publicá-la em 2010. Diplomatas classificados por caboEspecialmente no que diz respeito à guerra no Afeganistão e no Iraque.