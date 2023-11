Israel – O Hamas está em guerra, as notícias de hoje | “Bombardeio num hospital em Gaza, 8 mortos e também vítimas no departamento infantil.”

para Dr.. Frattini, repórter; Cremonesi e A. Nicastro, correspondentes; Equipe editorial on-line

As últimas notícias de quinta-feira, 9 de novembro, sobre a guerra entre Israel e o Hamas, ao vivo.

• O trigésimo terceiro dia de guerra: Mais de 10.000 palestinos foram mortos, segundo o Hamas. 1.400 israelenses; 241 reféns em Gaza.

• Palavras e abreviaturas para compreender o conflito: Aqui está o glossário.

• A história do conflito entre palestinos e israelenses, explicada aqui.

06h15 – 32 soldados israelenses foram mortos desde o início do ataque a Gaza Os militares israelitas identificaram hoje outro soldado morto na guerra contra o Hamas: Eliyahu Al-Makayes, de 29 anos, cuja morte eleva para 32 o número de soldados mortos no conflito. As IDF disseram que Al-Makayes foi morto durante os combates de ontem, enquanto outros três soldados ficaram gravemente feridos.

05h55 – Hamas: Um ataque israelense ao campo de Jabalia deixa 19 mortos Pelo menos 19 pessoas foram mortas ontem num ataque aéreo israelita contra uma casa perto de um hospital no campo de refugiados de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza. Isto é o que afirmou o Ministério do Interior palestino, dirigido pelo Hamas.

03h01 – Parlamentares democratas a Biden: protejam os palestinos na América Dezenas de legisladores democratas dos EUA apelaram ao presidente Joe Biden numa carta para que tome medidas para proteger os palestinianos nos Estados Unidos, enquanto as forças israelitas continuam a combater os militantes do Hamas dentro da Cidade de Gaza e milhares de pessoas fogem da área em condições humanitárias cada vez mais precárias. Este site foi escrito para a rede de televisão norte-americana ABC. Na carta dirigida ao ocupante da Casa Branca, os signatários exigem a implementação de medidas temporárias de proteção aos palestinianos através de programas governamentais que impeçam os migrantes de regressar a países devastados por desastres naturais ou guerras. A ABCNews informou recentemente que vários republicanos proeminentes, incluindo o ex-presidente Donald Trump e outros que disputam a nomeação presidencial para 2024, pediram aos Estados Unidos que impedissem os palestinos de tentarem fugir da guerra em Gaza.

02h40 – Al Jazeera: Um ataque israelense continua em Jenin, na Cisjordânia As forças israelenses atacam a cidade de Jenin, na Cisjordânia ocupada, e usam escavadeiras para destruir estradas. Foi o que escreveu o site Al Jazeera, citando a agência oficial de notícias da Autoridade Nacional Palestina, Wafa. As forças de ocupação israelitas, integradas num comboio de cerca de 70 veículos militares acompanhados por quatro bulldozers, invadiram a cidade de Jenin nas primeiras horas da madrugada de hoje a partir de várias direcções, apoiadas por helicópteros e aviões de reconhecimento. Ouviram-se tiros e ocorreram confrontos com jovens palestinos. De acordo com Wafa, atiradores israelenses foram posicionados nos telhados de arranha-céus.

02h37 – EUA, DeSantis: Vou pedir a Bibi que pare de uma vez por todas o trabalho com os açougueiros do Hamas. Se eu fosse presidente agora, diria a Bibi para terminar para sempre o trabalho com estes carniceiros do Hamas: Isto foi o que o governador da Florida, Ron DeSantis, disse no debate televisivo entre os candidatos presidenciais republicanos.

01h49 – Nações Unidas: Hamas e Israel cometeram crimes de guerra O Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, disse que o Hamas e Israel cometeram crimes de guerra desde o início do conflito no mês passado. A mídia internacional citou Türk dizendo que as atrocidades cometidas por grupos armados palestinos em 7 de outubro foram terríveis, brutais e chocantes: são crimes de guerra, assim como a contínua tomada de reféns. O Alto Comissário da ONU acrescentou que a punição colectiva praticada por Israel contra civis palestinianos também constitui um crime de guerra, tal como o despejo forçado ilegal de civis. Foi assim que Turk expressou ontem a sua posição depois de visitar a passagem de Rafah, que descreveu como uma tábua de salvação simbólica para os 2,3 milhões de residentes de Gaza. Ele disse que a tábua de salvação era injustamente fraca e apelou à entrega de mais ajuda humanitária à Faixa Palestiniana. O Alto Comissário da ONU também instou ambas as partes a aceitarem um cessar-fogo com base em três imperativos de direitos humanos: fornecer ajuda a Gaza, libertar os reféns do Hamas e implementar uma ocupação final e permanente baseada nos direitos dos palestinianos e israelitas à autodeterminação. – Determinar o seu destino e interesses legítimos de segurança. Israel comentou as alegações de crimes de guerra dizendo que os ataques das FDI contra alvos militares estão sujeitos às disposições relevantes do direito internacional, incluindo a tomada de precauções práticas e a avaliação de que os danos incidentais a civis não são excessivos em comparação com a vantagem militar esperada do ataque. .

01h02 – Ataque americano a um local iraniano na Síria, ONG: 9 mortos Nove vítimas do ataque americano à cidade de Deir ez-Zor, na Síria. Rami Abdel Rahman, diretor do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, disse à AFP. Ele acrescentou que nove pessoas que trabalhavam em grupos apoiados pelo Irã foram mortas nos ataques americanos.

01h00 – Hamas: 8 palestinos foram mortos no bombardeio de um hospital em Gaza O Ministério da Saúde palestino, dirigido pelo Hamas, anunciou que oito pessoas foram mortas em um atentado bombista que teve como alvo o Complexo Médico Al-Nasser, na Faixa de Gaza, ontem. Segundo a mesma fonte, algumas das vítimas foram transferidas para o serviço infantil do hospital. Imagens fornecidas pelo ministério e publicadas pela mídia internacional mostram buracos nas paredes de edifícios e equipamentos destruídos ou cobertos de poeira.

00h44 – Roma, tensões em Sapienza: Estudantes reunidos ocupam a Faculdade de Ciência Política com o grito de Palestina Livre (Natália DeStefano) A Faculdade de Ciência Política da Universidade La Sapienza de Roma foi ocupada. O anúncio foi feito pelos estudantes do Campiari Ruta, que penduraram uma faixa na entrada com os dizeres: "Seápolis ocupada e as bandeiras da Palestina". Queremos anular a proposta que foi votada por unanimidade pelo Senado Académico – como diz num memorando – para que a Sapienza deixe de apoiar o regime do apartheid israelita, e para acabar com os acordos com esse governo e com todas as instituições estabelecidas nos territórios ocupados . Ainda há aulas dentro da faculdade e uma conferência está sendo realizada.

00h44 – O Pentágono: bombardeando um local usado pelos iranianos e seus grupos afiliados na Síria As forças dos EUA bombardearam um local no leste da Síria usado pela Guarda Revolucionária Iraniana e seus grupos afiliados. Isto foi afirmado num memorando do secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, segundo o qual a operação de autodefesa, ordenada pelo presidente Joe Biden, foi realizada por duas aeronaves F-15, que atingiram um depósito de munições. O Secretário de Defesa dos EUA confirmou que este ataque preciso ocorreu em resposta a uma série de ataques contra pessoal americano no Iraque e na Síria por membros da Força Quds da Guarda Revolucionária.