“É um ataque de Kiev”

07:38

Kyiv: ataques russos na região de Sumy

As forças russas bombardearam nove comunidades na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, em 21 ataques separados ontem. Isto foi relatado pela administração regional ucraniana, de acordo com o jornal Kyiv Independent. Quase 80 explosões foram relatadas na região de Sumy nas últimas 24 horas. As comunidades de Khotin, Junakivka, Bilobilia, Kranspilia, Velika Pisarevka, Boromlja, Šalihin, Seredina Buda e Svesa foram visadas. Ontem durante todo o dia – novamente de acordo com o Kyiv Independent – a Rússia bombardeou as áreas fronteiriças com ataques de morteiros, artilharia e granadas. Não foram relatados feridos ou danos à infraestrutura civil.