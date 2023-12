Anti-semitismo em Harvard, professores defendem a presidente da universidade, Claudine Guy. Ele permanece no lugar, mas os financiadores correm o risco de entrar em ação – vídeo

Mais de 630 membros do corpo docente de Harvard assinaram uma petição em apoio à Presidente Claudine Gay após a sua audiência na Câmara nos protestos no campus sobre os ataques israelitas a civis em Gaza. Jay e dois outros reitores, Liz Magill, da Universidade da Pensilvânia, que se demitiu ontem, e Sally Kornbluth, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, acabaram na mira de 70 representantes que exigiam a sua demissão, a maioria dos quais eram políticos republicanos. A petição, iniciada por 14 professores, argumenta que a politização da audiência não pode levar à demissão de Jay e que a liberdade acadêmica não pode estar sujeita a pressões políticas.

O que aconteceu na audiência na Câmara?

O reitor de uma prestigiada universidade americana foi questionado na Câmara dos Representantes sobre o código de conduta estudantil e se foram ou não tomadas medidas contra utilizadores que ameaçam ou apoiam o genocídio judaico. Suas respostas não foram muito convincentes. Os momentos foram compartilhados nas redes sociais pela deputada republicana Elise Stefanik. Stefanik pergunta: “Na sua universidade, pedir o genocídio dos judeus é considerado intimidação ou agressão ou não?” “Depende do contexto”, respondeu Jay. Declarações piores também foram ouvidas na sala, como a do Reitor Magill que se encobriu dizendo que “depende do comportamento: apenas se as palavras se transformarem em ação”.

Financiadores correm o risco de parar de doar para Harvard

Hoje ele confirma que se Jay receber apoio de financiadores do corpo docente impressãoEles correm o risco de deixar de fazer doações à Universidade Americana. Bill Ackman, o bilionário formado em Harvard, vem realizando uma campanha há semanas pedindo maiores iniciativas comunitárias quadro-negro Universidade para proteger estudantes judeus. “Como resultado do fracasso do Presidente Jay em reforçar as regras de Harvard, estudantes judeus, professores e outros temem agora pela sua segurança porque as agressões físicas aos estudantes ficam impunes”, escreveu ele numa carta aberta ao Conselho de Curadores pouco antes da sua reunião. Domingo. E por fim: “Sabendo o que você sabe agora, você consideraria Claudine Guy para o cargo (presidente, editora)?” A resposta é definitivamente não.”

