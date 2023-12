Os caças suecos JAS 39 para a Ucrânia e Kiev estão prontos para uso. Eles são “os mais versáteis, rápidos e precisos”

Os “Griffins” suecos ajudamUcrânia. É mais do que apenas a possibilidade de os combatentes mais fortes, mais diversos e mais rápidos do mundo entrarem no conflito para enfrentar uma invasão russa. É sobre Gás 39 Gripen (Grifone) Projetado no passado para substituir o Viggen em diversas funções, é o núcleo da Força Aérea Sueca. Um caça multifuncional que recebeu diversos pedidos de exportação de todo o mundo e é treinado por pilotos do exército ucraniano. Desenvolvido pela SAAB Military Aircraft e comercializado em conjunto pela SAAB e BAE Systems, o Gripen é uma aeronave leve de combate multifuncional de quarta geração com configuração delta canard combinada com um sistema de controle digital fly-by-wire. A potência é fornecida por uma versão modificada do comprovado motor turbofan F404J, desenvolvido e produzido pela Volvo Glygmotor e equipado com um novo motor de combustão. Ao contrário do Viggen, o JAS 39A não possui reversão de empuxo, mas ainda possui excelentes capacidades em campo curto. A Ericsson desenvolveu o radar Doppler multimodo avançado PS-05/A para o JAS 39. O Gripen também possui um HUD 3D grande angular e FLIR com um pod para missões de ataque e reconhecimento.

Treinamento

De acordo com o Kyiv Post, “os pilotos ucranianos já começaram a treinar para se familiarizarem com os caças suecos JAS 39 Gripen”. O combate aéreo está tomando forma como alternativa ao ataque ao solo. “O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, após uma reunião com o primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson, anunciou em uma recente conferência de imprensa que os pilotos ucranianos já estão pilotando aeronaves suecas e que estão perto de ter aeronaves Gripen em nossos céus.” “A invasão da Suécia pela Rússia num clima setentrional poderia ser uma solução para os problemas de superioridade aérea da Ucrânia. Mas a questão do fornecimento destas aeronaves à Ucrânia permanece em aberto.” Isto é particularmente importante no contexto de um comentário recente feito por Oleksiy Rezhnikov, um ucraniano. ministro da Defesa que afirmou que os pilotos ucranianos também começaram a treinar em caças F-16 americanos. O ministro da Defesa sueco, Paul Johnson, disse que os pilotos ucranianos estão recebendo simulador e treinamento de voo no Saab JAS 39 Gripen. Este treinamento irá prepará-los para usar caças caso a Força Aérea Ucraniana receba a aeronave. A familiarização com os mais recentes caças ocidentais ajudará nossos pilotos a se adaptarem ao moderno cockpit digital e a dominarem os sistemas integrados de navegação, radar e comunicações.

Características

Enquanto isso, o Ministro da Defesa sueco falou sobre a possibilidade de enviar caças JAS 39 Gripen para a Ucrânia. “A questão do fornecimento de aeronaves à Ucrânia não está na agenda porque as aeronaves que temos na Suécia são vitais para a nossa defesa nacional”, disse ele. No entanto, não é totalmente improvável que a Suécia envie estas aeronaves para a Ucrânia. A Força Aérea Sueca sofreu cortes ao longo dos anos; Enquanto isso, a produção do JAS 39 Gripen estava a todo vapor. A Suécia decidiu não cancelar a nova aeronave encomendada. Portanto, após sua fabricação, foram enviados diretamente para armazenamento ao invés de serem utilizados na Aeronáutica. A Suécia tem 204 caças Gripen, mas apenas 100 deles estão em operação em tempo integral.

Como eles funcionam?

O Saab JAS39 Gripen (“Griffen” em inglês) é particularmente adequado para o conflito na Ucrânia. Cada JAS 39 Gripen é equipado com um sistema de troca de informações proprietário (Celsius Tech CDL 39 Contact Data Link, compatível com sistemas de link de dados táticos da OTAN, como o Link 16) e um sistema de controle de área tática. Cada piloto pode saber a localização de outras aeronaves, suas observações e planos para ações futuras. Mesmo que a Suécia não envie aeronaves JAS 39 Gripen para a Ucrânia, a experiência adquirida pelos pilotos ucranianos tornará muito mais fácil começar a trabalhar com o F-16. “Depois que os pilotos ucranianos aprenderem o básico de controle e uso de todos os sistemas dos caças suecos, eles serão capazes de fazer a transição mais facilmente para os F-16 americanos – novamente a análise do Kyiv Post – o treinamento dos caças suecos Gripen dará aos nossos pilotos a oportunidade. Conhecer todos os sistemas e interfaces dos caças ocidentais, que partilham muitas características comuns, como a utilização de informações de rede ligadas a dados compatíveis com a NATO que mostram todo o espaço de batalha ar-solo em múltiplas cores – visualizações funcionais. ”

eficiência

Os pilotos ucranianos sabem pilotar o avião, decolar e pousar, podem realizar manobras de resposta à ameaça antimíssil, voar em altitudes extremamente baixas e disparar com precisão. Isto foi reconhecido por especialistas americanos que elogiaram muito as habilidades de voo dos pilotos ucranianos. “Os pilotos ucranianos provaram sua proficiência mesmo em aeronaves antigas, como o MiG-29, Su-25 ou Su-27. A Saab, fabricante sueca do Gripen, afirma que o treinamento da tripulação de voo e do pessoal de manutenção do JAS 39 irá O JAS 39 Gripen é um caça multifuncional Quarta geração projetada e produzida pela empresa sueca SAAB, o JAS 39 foi adotado pela Força Aérea Sueca em 1997, tornando-se um dos caças mais modernos do Por exemplo, o F-16 foi adotado em 1978 e o MiG-29 em 1983.

Durante o desenvolvimento do Gripen, o objetivo era criar uma aeronave mais versátil, capaz de realizar a maioria das missões de voo. Esta capacidade multifuncional é refletida na sigla JAS: Jakt (Lutador), Ataque (Ataque), Spaning (Reconhecimento). Isso é diferente dos MiG-29, que foram projetados como interceptadores defensivos de curto alcance. Uma característica distintiva destes lutadores é a sua extrema adaptabilidade ao clima rigoroso da Escandinávia. Essas aeronaves possuem excelentes características de decolagem e pouso, permitindo decolar de pistas curtas e alguns trechos de rodovias equipados, ao mesmo tempo em que resistem aos efeitos do frio extremo. A vantagem dos Gripens é a facilidade de manutenção. A capacidade de decolar de aeroportos e rodovias imperfeitas poupará a Ucrânia da necessidade de construir novos aeroportos. Os engenheiros levaram em consideração os requisitos específicos da Força Aérea Sueca ao projetar a aeronave. Graças a isso, o Gripen pode decolar de pistas de pouso cobertas de neve com 800 metros de extensão e, em condições ideais, o tempo de preparação para o próximo vôo (reabastecimento, troca de armas, inspeção e manutenção) não deve ultrapassar 10 minutos.

“Como o exército precisa de apoio aéreo o mais rápido possível, esse fator é muito importante e pode ser decisivo. Além disso, o Gripen deve ser muito econômico. De acordo com estimativas suecas, o custo de uma hora de voo JAS 39 é de apenas 4.700 libras.” dólares em comparação com US$ 7.000 por hora de voo para o F-16. As características gerais do caça foram otimizadas para se adequar ao interceptador e, segundo a SAAB, a aeronave pode voar em velocidades supersônicas sem pós-combustão e com armas a bordo. Segundo especialistas, isso é possível devido ao baixo arrasto aerodinâmico da aeronave. A aeronave está equipada com um radar PS-05/A que pode detectar um alvo aéreo do tipo caça a 120 km de distância e rastrear a movimentação de veículos na estrada ou de navios no mar. A uma distância de 70 km, a cabine é equipada com um indicador de amplo alcance e três displays coloridos multifuncionais. Além disso, todos os indicadores importantes da aeronave são exibidos no display montado no capacete. O Gripen é equipado com um sistema que melhora a consciência do piloto sobre os parâmetros da aeronave e do ambiente circundante.Todos os dados são analisados ​​e apresentados ao piloto em tempo real.

Os Gripens foram exportados para a África do Sul, onde transportavam uma série de armas indígenas e também eram operados pelas forças aéreas húngara e checa. Em 2013, o Brasil selecionou a aeronave Gripen NG aprimorada. Um total de 36 aeronaves estão programadas para serem entregues até 2023. O caça Gripen pode usar quase todo o estoque de munições de aviação e mísseis dos estados membros da OTAN. Para combater alvos aéreos, o Gripen é equipado com mísseis AIM-120, que têm alcance de até 120 quilômetros. Além disso, esta aeronave pode servir como porta-aviões para mísseis de cruzeiro britânicos Storm Shadow com alcance de mais de 560 quilômetros. Graças a isso, o Gripen é uma plataforma de combate muito eficaz, pronta para realizar diversas missões. “As táticas, técnicas e procedimentos utilizados pelos suecos atendem às necessidades ucranianas. E uma vez que a Rússia está bombardeando ativamente nossos aeródromos militares, devemos garantir o mais alto nível de segurança para as aeronaves que já estão na Força Aérea Ucraniana e aquelas que em breve serão transferidas para nós – novamente a mídia ucraniana – Portanto, é importante que os países aliados treinem não apenas nossos pilotos, mas também técnicos e engenheiros aeroportuários. Dadas as capacidades e capacidades do exército ucraniano, tais tácticas ajudarão a alcançar um elevado nível de segurança para as nossas tripulações e aeronaves.”